Oto nowy trener Huberta Hurkacza? Wcześniej prowadził byłego lidera rankingu

Polak ma za sobą fatalną serię z początku roku. Poniósł siedem porażek z rzędu, notując przy tym duży spadek w rankingu ATP. Złą passę przełamał w Monte Carlo, pokonując tam m.in. specjalistę od "mączki", Luciano Darderego.

Po odpadnięciu z turnieju w Monako, Wrocławianin nie pojawił się jeszcze na korcie. Z powodu choroby wycofał się z turnieju w Monachium.

W międzyczasie Hurkacz zdecydował się na zakończenie współpracy z Nicolasem Massu. Chilijczyk pełnił funkcję dodatkowego trenera w sztabie szkoleniowym 29-latka.

Teraz Polak szykuje się do startu w ATP Masters w Madrycie. Na jednym z jego treningów zauważono niezwykłą postać - Gillesa Cervarę. Francuz przyglądał się grze Polaka, a nagranie z udziałem obu panów szybko obiegło internet.

Gilles Cervara coaching Hubert Hurkacz? 👀 pic.twitter.com/R8heSGmh9T — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 20, 2026

Czy Gilles zostanie nowym trenerem Hurkacza? Na razie nic na ten temat nie wiadomo. Warto jednak wspomnieć, że Francuz niedawno również zakończył współpracę ze swoim podopiecznym, którym był Amerykanin Nishesh Basavareddy.

Gilles w przeszłości prowadził m.in Daniiła Miedwiediewa. Z Rosjaninem współpracował przez osiem lat (2017-2025), doprowadzając go między innymi do bycia numerem jeden w rankingu ATP.

