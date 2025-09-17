Świątek - Cirstea. Kiedy mecz Świątek w WTA Seul? O której godzinie?

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Sorana Cirstea to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Seulu. Kiedy mecz Świątek - Cirstea? O której godzinie Świątek - Cirstea w Seulu?

Świątek - Cirstea. Kiedy mecz Świątek w WTA Seul? O której godzinie?
fot. PAP/Abaca
Świątek - Cirstea. Kiedy mecz Świątek w WTA Seul? O której godzinie?

Iga Świątek wraca do gry po jej ostatnim występie, którym było US Open. W ostatniej w sezonie imprezie wielkoszlemowej Polka dotarła do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość Amandy Anisimovej. Amerykanka wzięła rewanż za porażkę w finale tegorocznego Wimbledonu.

 

Po starcie w Nowym Jorku Świątek przeniosła się do Azji. Raszynianka zadebiutuje podczas turnieju rangi WTA 500 w Seulu. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w stolicy Korei Południowej została rozstawiona z numerem 1. Dzięki temu w pierwszej rundzie miała wolny los.

 

W środę Świątek poznała przeciwniczkę w drugiej fazie zmagań. Tą została Sorana Cirstea. 66. w rankingu WTA Rumunka w swoim pierwszym spotkaniu w Seulu odprawiła bez problemów Rosjankę Anastazję Zacharową, triumfując 6:3, 6:1.

 

Dla Świątek i Cirstei będzie to już szósta bezpośrednia potyczka. We wszystkich pięciu dotychczasowych pojedynka lepsza była Polka. Ostatnio - w sierpniu w Cincinnati.

Świątek - Cirstea. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Cirstea w Seulu? O której godzinie? Spotkanie Świątek - Cirstea zostało zaplanowane na czwartek 18 września jako drugie od 7:00 na korcie centralnym. Zawodniczki wyjdą na kort około godziny 9:00.

