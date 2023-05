Poznaliśmy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów!

Inter Mediolan awansował do finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego pokonali AC Milan w półfinale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz wygrali 2:0, a drugi 1:0. W finale "Nerazzurri" zmierzą się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym rywalizują Real Madryt i Manchester City.

Pierwszą dogodną okazję do zdobycia bramki w meczu stworzyli sobie "Rossoneri". Sandro Tonali zagrał piłkę w pole karne w stronę niepilnowanego Brahima Diaza. Hiszpan miał mnóstwo miejsca, ale oddał słaby strzał, z którym z łatwością poradził sobie Andre Onana. Piłkarze Interu mieli pretensje do sędziego, gdyż ich zdaniem na początku akcji nie dostrzegł on faulu na Nicolo Barelli.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: Inter - AC Milan. Skrót meczu (WIDEO)

Zawodnicy obu drużyn grali dość ostro, ale arbiter w pierwszej części gry nie pokazał ani jednej żółtej kartki. Kolejną szansę na gola Milan miał w 38. minucie spotkania. Lewym skrzydłem przedarł się Rafael Leao. Portugalczyk doszedł do pozycji strzeleckiej, lecz futbolówka po jego uderzeniu nieznacznie minęła słupek bramki Onany. "Nerazzurri" odpowiedzieli strzałem Edina Dżeko, z którym jednak poradził sobie Mike Maignan.

W końcówce pierwszej połowy Simone Inzaghi musiał dokonać wymuszonej zmiany. Plac gry z kontuzją opuścił Henrikh Mkhitaryan. Zastąpił go Marcelo Brozović. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.

Wydawało się, że w drugiej odsłonie spotkania Milan ruszy do odważnego ataku. Tymczasem jednak piłkarze Stefano Piolego nie mogli przedrzeć się przez szczelną defensywę Interu. Dodajmy, że dopiero w 56. minucie gry sędzia Clement Turpin pokazał pierwszy żółty kartonik. Napomniany został Malick Thiaw.

Niedługo później Niemiec musiał opuścić boisko z powodu urazu. Zmienił go Pierre Kalulu. W 74. minucie meczu padł gol na 1:0 dla Interu. Lautaro Martinez otrzymał podanie w polu karnym od wprowadzonego z ławki Romelu Lukaku. Argentyńczyk miał sporo miejsca do oddania strzału, po czym uderzył przy bliższym słupku i pokonał Maignana.

Kapitan "Nerazzurri" mógł podwyższyć na 2:0 kilka minut później. Próbował przelobować bramkarza Milanu, ale ten dobrze zareagował i wybił piłkę na rzut rożny. Kolejne minuty upływały pod dyktando Interu. Gracze trenera Inzaghiego kontrolowali korzystny wynik do końca spotkania. Inter zwyciężył 3:0 w dwumeczu i zapewnił sobie awans do finału Ligi Mistrzów. Mediolańczycy powalczą o czwarty triumf w Champions League w historii klubu. W finale Inter zmierzy się z lepszym z pary Real Madryt - Manchester City.

Inter - AC Milan 1:0 (0:0)

Bramka: Martinez 74.

Inter: Andre Onana - Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Nicolo Barella (85 Roberto Gagliardini), Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan (44 Marcelo Brozovic), Federico Dimarco (66 Robin Gosens) - Edin Dzeko (66 Romelu Lukaku), Lautaro Martinez (85 Joaquin Correa).

AC Milan: Mike Maignan - Davide Calabria, Malick Thiaw (64 Pierre Kalulu), Fikayo Tomori, Theo Hernandez - Rade Krunjic, Sandro Tonali - Junior Messias (76 Alexis Saelemaekers), Brahim Diaz (76 Divock Origi), Rafael Leao - Olivier Giroud.



Żółte kartki: Barella, Martinez - Thiaw, Tonali, Krunic, Tomori.



Pierwszy mecz: 2-0 dla Interu. Awans: Inter.

mtu, Polsat Sport