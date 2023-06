Mistrz olimpijski ukąszony przez żmiję. "Mam nadzieję, że zyskam supermoce"

Jak podaje NRK, Boe po treningu wybrał się na działkę nieopodal Kongsvinger, by popracować w ogrodzie. To właśnie tam doszło do ukąszenia.

- Gdy wracałem z ogródka do domu, zobaczyłem na łydce krew i dwie rany kłute. Dodałem dwa do dwóch i natychmiast udałem się na pogotowie - wyjaśnił w rozmowie z norweską telewizją.

Po wizycie na izbie przyjęć biathlonista został wypisany do domu. Boe podkreślił, że podczas pobytu na pogotowiu czuł się bezpiecznie i cały czas był pod dobrą opieką. Żartował nawet, że po cichu liczy na... przemianę w superbohatera.

- Mam nadzieję, że zyskam jakieś supermoce, takie jak Peter Parker, komiksowy Spider-Man po ugryzieniu pająka - dodał Johannes Thingnes Boe.

Choć żmija jest jedynym jadowitym wężem w Norwegii, a jej ukąszenie może być śmiertelne, około 30 procent to tak zwane ukąszenia suche, podczas których wąż nie wstrzykuje jadu w ciało ofiary. Prawdopodobnie właśnie tak odbyło się to w przypadku znanego biathlonisty.

RI, Polsat Sport