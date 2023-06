Wiele wskazywało na to, że latem Kylian Mbappe opuści Paris Saint-Germain. Francuski gwiazdor nie zdecydował się na przedłużenie umowy z klubem. Wydawało się, że 24-latek będzie dążył do transferu do Realu Madryt. Ostatecznie mistrz świata z 2018 roku postanowił zabrać głos w sprawie spekulacji.