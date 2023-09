Polscy siatkarze rozpoczynają rywalizację w fazie play-off mistrzostw Europy 2023. W meczu 1/8 finału zmierzą się z reprezentacją Belgii. Kiedy grają Polacy? Transmisja meczu Polska – Belgia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Polska w pierwszej fazie turnieju rywalizowała w grupie C w Skopje. Rozpoczęła zmagania od zwycięstwa 3:0 nad reprezentacją Czech, w drugim meczu pokonała Holandię 3:1. To były starcia z teoretycznie najsilniejszymi rywalami w tej części turnieju. W kolejnych meczach podopieczni trenera Nikoli Grbicia bez większych problemów ograli 3:0 Macedonię Północną, 3:0 Danię i 3:0 Czarnogórę. Do fazy pucharowej awansowali więc z pierwszego miejsca z kompletem zwycięstw i zaledwie jednym straconym setem.

Belgia będzie rywalem reprezentacji Polski w 1/8 finału. Belgijscy siatkarze w pierwszej części turnieju rywalizowali we Włoszech. Zagrali przeciw gospodarzom w meczu otwarcia imprezy w Bolonii i przegrali 0:3. Kolejne dwa mecze również przyniosły porażki – 1:3 z Serbią w Perugii oraz 2:3 z Niemcami w Ankonie. Pierwsze zwycięstwo w turnieju wywalczyli w meczu z Estonią, którą pokonali 3:1. Taki wynik dał im awans do play-off. W ostatnim spotkaniu rozgrywek grupowych pokonali najsłabszą w tej stawce Szwajcarię 3:0.

Spotkanie 1/8 finału zostanie rozegrane w PalaFlorio w Bari. Zwycięzca meczu Polska – Belgia zagra 12 września w ćwierćfinale z lepszym z pary Serbia – Czechy.

Transmisja meczu Polska – Belgia w niedzielę 10 września o godzinie 20.45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio jest zaplanowane na godzinę 20.00.

RM, Polsat Sport