Polak zawalczy w historycznym miejscu! "Udało mi się spełnić największe marzenia"

W nocy z soboty na niedzielę w legendarnej Madison Square Garden odbędzie się gala UFC 295. Podczas tego wydarzenia zobaczymy jednego Polaka, a mianowicie Mateusza Rębeckiego (18-1, 9 KO, 6 SUB).

Dla Rębeckiego będzie to trzeci występ w największej organizacji MMA na świecie. Do UFC dostał się przez Dana White's Contender Series, gdzie pokonał przez poddanie Rodrigo Lidio. Później wygrał decyzją sędziów Nicka Fiore, a w czerwcu 2023 roku znokautował Loika Radzhabova.

Teraz "Rebeastie" miał się zmierzyć z Nurullo Alievem, ale ten wypadł z powodu kontuzji. Na szczęście organizacja znalazła zastępstwo w postaci Roosevelta Robertsa (12-3, 4 KO, 5 SUB).

- Jestem dla Polaków mocnym zdecydowanym faworytem, co mi się nie podoba. MMA jest nieprzewidywalne. Czuję, że mam więcej do zaoferowania i jestem lepszym zawodnikiem, ale trzeba być czujnym. Ja jestem wszechstronnym zawodnikiem i to większej różnicy mi nie robi - powiedział Rębecki.

Roberts walczył w UFC w latach 2019-2021, później odbudował się poza organizacją i na początku 2023 roku wystąpił w "The Ultimate Fighter 31". Amerykanin ma fantastyczne, jak na kategorię lekką warunki. 29-latek będzie wyższy od Rębeckiego o 19 cm. Poza świetnym zasięgiem Roberts dobrze radzi sobie również w grze parterowej, jednak na zawodniku z Gryfic nie robi to wrażenia.

- Nie boję się jego gilotyn, ale wiadomo, że trzeba będzie uważać. Jeśli chodzi o grę parterową, to czuję się swobodnie. Bardziej będę się skupiał, żeby nie trafił mnie jakimś "lucky punchem" - zaznaczył "Rebeastie".

Gala UFC 295 odbędzie się w legendarnej Madison Square Garden, która znana jest jako "mekka boksu". Tutaj odbyło się kilka dużych wydarzeń amerykańskiej organizacji.

- Na hali jeszcze nie byłem. Sam Nowy Jork i wszystko wokół jest dla mnie niesamowite. Jestem szczęśliwy, że zawalczę w tym miejscu. W rok udało mi się spełnić największe marzenia. Rok temu staliśmy z trenerem pod Madison Square Garden i rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby tu kiedyś wystąpić. I teraz to się wydarzy - dodał były mistrz Fight Exclusive Night.

Transmisja gali UFC 295 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 02:00.

IM, Polsat Sport