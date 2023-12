Siatkarki Vakifbanku wygrały tegoroczną edycję Ligi Mistrzyń. W krajowych rozgrywkach radzą sobie dobrze - zajmują obecnie trzecie miejsce w lidze tureckiej. Traci trzy punkty do prowadzącego Fenerbahce, w którym gra Magdalena Stysiak.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar gwiazdora reprezentacji! Uszkodził więzadła

Wietnamskie Sport Center to pierwsza drużyna z tego kraju, która zakwalifikowała się do udziału w KMŚ. Stało się to za sprawą ich wygranej w tegorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Azji. W meczu z Turczynkami na pewno nie będą jednak faworytkami.

Relacja i wynik na żywo meczu Vakifbank - Sport Center 1 Hanoi na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 7:00.