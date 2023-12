Kuriozalna sytuacja! Lionel Messi nie będzie mógł zagrać w tych meczach

Sezon MLS 2024 rozpocznie się w lutym, kiedy Messi będzie przygotowywał się do swoich pierwszych pełnych rozgrywek w Stanach Zjednoczonych. Jednak jeszcze przed ich rozpoczęciem władze Interu Miami są świadome, że ich gwiazda będzie nieobecna w co najmniej siedmiu meczach. Wynika to z faktu, że mistrz świata będzie zobligowany do wywiązania się z obowiązków w reprezentacji Argentyny.

Latem, na przełomie czerwca i lipca, odbędzie się Copa America, podczas którego Messi będzie chciał pomóc swojej drużynie narodowej w zdobyciu kolejnego ważnego tytułu po triumfie w mundialu 2022. W związku z tym piłkarz opuści co najmniej pięć meczów w lidze MLS z udziałem zespołu z Miami w trakcie trwania turnieju. Te pięć spotkań odbędzie się od 15 czerwca do 6 lipca i obejmuje rywalizację z zespołami Philadelphia Union, Colombus Crew, Nashville SC, Charlotte FC i FC Cincinnati.

Messi i Argentyna w Copa America mają do rozegrania trzy mecze grupowe: z Chile, Peru i ze zwycięzcą barażu pomiędzy Kanadą a Trynidadem i Tobago. Finał turnieju zaplanowano na 14 lipca, zaledwie trzy dni przed meczem Miami z Toronto na stadionie DRV PNK w MLS.

Kapitana Argentyńczyków może także zabraknąć w składzie Interu w dwóch meczach na początku sezonu. W marcu zaplanowano przerwę międzynarodową FIFA, choć nie zostało jeszcze potwierdzone, z jakimi przeciwnikami zmierzy się zespół "Albiceleste".

Messi zakończył swój pierwszy sezon w Miami w listopadzie. Klub zajął 14. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej i nie dostał się do baraży. Legenda Argentyny strzelił 11 goli w 14 występach po podpisaniu kontraktu z klubem w czerwcu jako wolny agent, po odejściu z Paris Saint-Germain.

AA, PAP