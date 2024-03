Bohater meczu z Estonią nie ma wątpliwości. "Miłe słowa cieszą, ale..."

Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Piotrowski, bardzo chwalony po zwycięstwie nad Estonią 5:1 w półfinale barażowym o awans na Euro 2024, przyznał, że cieszą go miłe słowa, ale myśli już o Walii. "Teraz trzeba to powtórzyć we wtorek" - dodał, mając na myśli finał barażowy w Cardiff.