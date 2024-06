Giganci grali towarzysko. Pierwszy gol Palmera dla Anglii, a Niemcy tylko na remis

Niemcy mieli zdecydowaną przewagę i stwarzali więcej sytuacji bramkowych, jednak świetnie w bramce Ukrainy spisywał się Anatolij Trubin. Między słupkami bramki gospodarzy Manuel Neuer nie był jednak zupełnie bezrobotny, a raz nawet został pokonany, tyle że gola nie uznano ze względu na pozycję spaloną.

Anglia nie zachwycała do przerwy w starciu z Bośnią i Hercegowiną, ale w drugiej połowie znacznie zwiększyła tempo gry i w końcu sforsowała defensywę gości. Gole zdobyli Cole Palmer z rzutu karnego (60., pierwszy gol w kadrze), Trent Alexander-Arnold (85.) oraz Harry Kane (89.).

Inny uczestnik ME Szkocja za rywala wybrała sobie Gibraltar, ósmą od końca drużynę rankingu FIFA (203. pozycja). Jeśli podopieczni selekcjonera Steve'a Clarke'a myśleli o pokazie siły ofensywnej, to ten plan nie do końca się powiódł - długo męczyli się w portugalskim Faro ze znacznie niżej notowanym rywalem, któremu nie zdołali strzelić ani jednej bramki do przerwy. Dopiero w drugiej połowie Ryan Christie (58.) i Che Adams (85.) pozwolili Szkotom uniknąć wpadki.

Spośród drużyn, które w najbliższych dniach wyjadą na turniej do Niemiec, zwycięstwa odniosły też Chorwacja - nad Macedonią Północną 3:0 - oraz Albania. Grupowy rywal Polski w eliminacjach Euro 2024 takim samym wynikiem pokonał Liechtenstein.

W meczu otwarcia ME 14 czerwca Niemcy zmierzą się ze Szkocją. Wcześniej rozegranych zostanie łącznie ponad 50 meczów towarzyskich, w tym ponad 40 z udziałem uczestników turnieju.

Trzy dni po meczu z Ukrainą Polska zmierzy się z Turcją, także w Warszawie.

Wyniki poniedziałkowych meczów towarzyskich:

Gibraltar - *Szkocja 0:2 (0:0)

*Chorwacja - Macedonia Płn. 3:0 (2:0)

*Albania - Liechtenstein 3:0 (1:0)

*Anglia - Bośnia i Hercegowina 3:0 (0:0)

*Niemcy - *Ukraina 0:0

~~

* - wystąpi na Euro 2024

PAP