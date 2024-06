Stephane Antiga oficjalnie w nowym klubie! "Tu jest wyższy poziom niż w Polsce"

Stephane Antiga został nowym trenerem klubu Savino Del Bene Scandicci. Francuz przez ostatnie siedemnaście lat swej kariery najpierw zawodniczej, a następnie trenerskiej był związany z Polską. W 2014 roku w roli selekcjonera doprowadził polskich siatkarzy do mistrzostwa świata. Teraz przeniósł się do Italii i spróbuje swych sił w Serie A1. – Cieszę się, że odkryłem ligę włoską, gdzie jest wyższy poziom niż w lidze polskiej, w której trenowałem przez ostatnie pięć lat – przyznał szkoleniowiec.

Stephane Antiga urodził się w 1976 roku pod Paryżem, w mieście Suresnes. Z Polską związał się w 2007 roku, gdy podpisał kontrakt z PGE Skrą Bełchatów. Z tym klubem pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Polski (2008–11 i 2014), dwukrotnie Puchar Polski (2009, 2011), srebro Klubowych Mistrzostw Świata (2009, 2010), a także brąz Ligi Mistrzów (2008, 2010).

W trakcie ostatniego sezonu kariery sportowej został selekcjonerem reprezentacji Polski, którą doprowadził w 2014 roku do mistrzostwa świata. Z kadrą zdobył jeszcze brąz Pucharu Świata 2015, ale odszedł po porażce w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich Rio 2016.

Później pracował z reprezentacją Kanady (brąz Ligi Światowej 2017), a także w klubie Onico Warszawa, z którym wywalczył wicemistrzostwo Polski (2019). Po rozstaniu ze stołecznym klubem, przeniósł się do siatkówki kobiecej i na kolejne lata związał się z drużyną Developres Rzeszów. Z drużyną z Podkarpacia aż pięciokrotnie wywalczył wicemistrzostwo Polski, sięgnął także po Puchar i dwa Superpuchary.



W trakcie sezonu 2023/24 ogłosił, że po zakończeniu rozgrywek rozstanie się z rzeszowską drużyną. Później okazało się, że zmieni nie tylko klub, ale też kraj i przeniesie się do Włoch. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

Stephane Antiga został ogłoszony nowym trenerem włoskiego klubu Savino Del Bene Volley Scandicci. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Massimo Barbolini, a drużyna w minionym sezonie wywalczyła wicemistrzostwo Włoch.

– Przyjazd do Scandicci jest dla mnie piękną przygodą i wielkim wyzwaniem. Cieszę się, że odkryłem ligę włoską, gdzie jest wyższy poziom niż w lidze polskiej, w której trenowałem przez ostatnie pięć lat. Savino Del Bene Volley to zespół z ambicjami i bardzo dobrze zorganizowany. Bardzo miło było zobaczyć, czego siatkarki dokonały w ostatnim sezonie, zajmując drugie miejsce w sezonie zasadniczym i grając w finale mistrzostw z Conegliano. Chciałbym kontynuować pracę, którą Massimo Barbolini i cały jego personel wykonali w ostatnich latach i chciałbym wnieść coś więcej. Miło będzie ponownie w tym sezonie wziąć udział w Lidze Mistrzów, bo są to rozgrywki, o których się marzy i w którym chciałbym zajść jeszcze dalej, więc to też będzie nasz cel. Jestem bardzo szczęśliwy i nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy – powiedział Antiga, cytowany przez stronę klubu.