Zieliński i Hsieh w tegorocznej edycji French Open idą jak burza. Do tej pory nie stracili ani jednego seta. Awans do półfinału zapewnili sobie dzięki pokonaniu australijskiej pary Ellen Perez i Matthew Ebden (6:3, 6:4).

ZOBACZ TAKŻE: Polska niespodzianka na Roland Garros! Jedynka wyeliminowana, jest awans do półfinału

Skupski i Krawczyk mieli blisko pół roku przerwy we wspólnym graniu. Przed występem we Francji, wzięli razem udział w Australian Open, w którym zaprezentowali się bardzo dobrze i dotarli aż do finału. W meczu o wygranie pierwszego w tym roku Wielkiego Szlema przegrali ze swoimi środowymi rywalami - Zielińskim i Hsieh 7:6 (7-5), 4:6, 9-11.

W ćwierćfinale French Open brytyjsko-amerykański duet pokonał parę Shuai Zhang i Marcelo Arevalo 7:6 (8-6), 6:4.

Czy Zieliński i Hsieh powtórzą wyczyn z Australian Open i pokonają parę Skupski Krawczyk?

Roland Garros: Zieliński/Hsieh - Skupski/Krawczyk. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Hsieh - Skupski/Krawczyk na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport