To ona zastąpi Marię Stenzel! Jest oficjalny komunikat

Izabela Śliwa (rocznik 1990) swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w swym rodzinnym mieście, w Wiśle Kraków. Zdobyła w jej barwach srebrny medal mistrzostw Polski U18 (2007) oraz brązowy medal mistrzostw Polski U20 (2009). Podczas turnieju mistrzostw Polski U18 została wybrana najlepszą libero turnieju, a dzięki dobrej grze w całym sezonie otrzymała powołanie do juniorskiej reprezentacji Polski.

Po czterech sezonach gry w młodzieżowych zespołach Wisły, zawodniczka przeniosła się na północ Polski, do Atomu Trefla Sopot. W barwach tej drużyny wywalczyła srebrny medal mistrzostw Polski (2011). Następny sezon rozegrany w zespole KS Murowana Goślina, przyniósł libero drugi srebrny medal pierwszej ligi (2012). Na sezon 2012/13, dołączyła do Chemika Police, z którym zdobyła swoje pierwsze złoto w pierwszej lidze (2012/2013) i wywalczyła awans do ówczesnej Orlen Ligi.

Śliwa część swojej kariery siatkarskiej spędziła w zagranicznych zespołach, takich jak VT Aurubis Hamburg (2013–14) oraz VC Wiesbaden (2014–15). Jednak po dwóch sezonach rozegranych w Niemczech, zawodniczka wróciła do Polski.

Swoje siatkarskie doświadczenie zdobywała m.in. w takich zespołach jak: Polski Cukier Muszynianka Muszyna (2015–16), Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza (2016–17), BKS Profi Credit Bielsko-Biała (2017–18), Enea PTPS Piła (2018–19), IŁ Capital Legionovia Legionowo (2019–22) z którym dotarła do finału Pucharu Polski (2022). Ostatnie dwa sezony spędziła w zespole Energa MKS Kalisz, wraz z którym zdobyła brązowy krążek PreZero Grand Prix PLS (2023).

W minionym sezonie Śliwa rozegrała 25 spotkań oraz znalazła się w TOP 5 zawodniczek przyjmujących Tauron Ligi z 53,09% pozytywnego przyjęcia. Łącznie doświadczona libero ma już za sobą dziesięć sezonów w ekstraklasie siatkarek, podczas których wystąpiła w 213 meczach. Była powołana przez selekcjonera Stefano Lavariniego do szerokiej kadry reprezentacji Polski w 2023 roku.

– Izabela jest bardzo doświadczoną zawodniczką i obecnie jedną z czołowych libero w Tauron Lidze. Bardzo cieszymy się, że dołączyła do naszej drużyny. Mamy nadzieje, że jej determinacja oraz doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pomoże zespołowi w osiągnięciu zamierzonych celów – powiedział dyrektor zarządzający Radomki Łukasz Kruk.