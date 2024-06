Fatalna postawa Polaka w lidze. W nagrodę... powołanie. Kibice zdumieni!

Zawodnikiem, który będzie jednym z czterech reprezentantów Polski na gorzowski turniej jest Oskar Fajfer. Doświadczony żużlowiec drugi sezon startuje w barwach miejscowej eBut.pl Stali, ale w tym roku spisuje się bardzo źle. Wystarczy powiedzieć, że pod względem indywidualnych zdobyczy w PGE Ekstralidze zajmuje szóste miejsce w... drużynie.

Fajfer przebojem zadebiutował jako senior w PGE Ekstralidze w zeszłym roku, będąc jednym z odkryć rozgrywek. Wydaje się, że powołanie go wówczas na turniej Grand Prix nie byłoby tak dużym zaskoczeniem. Tymczasem tegoroczna forma sprawia, że wielu kibiców - również tych z Gorzowa jest zdumiona decyzją organizatorów.

Dla wychowanka Startu Gniezno nie będzie to debiut w cyklu Grand Prix, ponieważ w 2014 roku dwukrotnie wyjeżdżał na tor jako rezerwowy podczas zmagań w Toruniu. Był także rezerwowym w zeszłorocznej rundzie w Gorzowie, ale wówczas nie miał okazji zaprezentować się publiczności. Być może sam zainteresowany na przekór wszystkim udowodni, że to jednak on zasługuje na "dziką kartę".

Wcześniej, bo 15 czerwca najlepsi żużlowcy świata zawitają do szwedzkiej Malilli. Po czterech turniejach Grand Prix liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik z przewagą 12 punktów nad drugim Jackiem Holderem.