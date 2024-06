Od początku to gospodarze mieli małą przewagę - było to możliwe dzięki trafieniom z dystansu Avery’ego Woodsona. Odpowiadali jednak na to Jarosław Zyskowski i Geoffrey Groselle, a do remisu doprowadził Andy Van Vliet. Ostatecznie po rzucie wolnym Przemysława Żołnierewicza po 10 minutach było 15:14. W drugiej kwarcie Benedek Varadi dość szybko dawał przewagę Treflowi.

Na odpowiedź szczecinian nie trzeba było długo czekać, a dzięki zagraniu Michale Kysera to gospodarze byli już lepsi o sześć punktów. Zespół trenera Żana Tabaka ciągle nie mógł odnaleźć rytmu w ataku. Z kolei po rzutach wolnych Kacpra Borowskiego i trafieniu Żołnierewicza różnica wzrosła do 12 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:22.

Trzecia i czwarta kwarta w stu procentach należała do aktualnych mistrzów Polski. Zawodnicy Trefla próbowali zniwelować starty, ale bezskutecznie - przegrali 59:75 i dali prowadzenie Kingowi 2-1 w całej rywalizacji o złoto.

Kto okaże się lepszy w czwartym spotkaniu? Czy Trefl wyrówna stan rywalizacji, a może King podwyższy prowadzenie?

Relacja live i wynik na żywo meczu King Szczecin - Trefl Sopot na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 20:00.

