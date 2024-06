Jako pierwszy do finału awansował Carlos Alcaraz. Rozstawiony z numerem trzecim hiszpański tenisista wygrał z Włochem Jannikiem Sinnerem (nr 2.) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Spotkanie trwało cztery godziny i dziewięć minut.

21-letni Alcaraz pierwszy raz w karierze dotarł do finału French Open. W niedzielę będzie miał szansę na trzeci w karierze wielkoszlemowy tytuł. W dorobku ma już US Open 2022 i Wimbledon 2023. Tym samym został najmłodszym tenisistą w historii, który dotarł do finałów Wielkiego Szlema na wszystkich trzech nawierzchniach.

Jego rywalem będzie Alexander Zverev. Niemiecki tenisista wygrał z Norwegiem Casperem Ruudem (nr 7.) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2. To drugi w karierze 27-letniego Niemca wielkoszlemowy finał. W 2020 roku przegrał mecz o tytuł w US Open z Austriakiem Dominikiem Thiemem.

Zverev i Alcaraz mierzyli się już dziewięć razy. Pięć zwycięstw ma na koncie Niemiec.

Sinner, który w styczniu wygrał Australian Open, w poniedziałek zostanie 29. w historii liderem światowego rankingu. Jeśli Alcaraz wygra finał, to wskoczy z trzeciego na drugie miejsce. Wciąż aktualny numer jeden Serb Novak Djokovic wycofał się w Paryżu przed ćwierćfinałem z powodu kontuzji kolana. Zverev bez względu na wynik finału pozostanie na czwartym miejscu.

