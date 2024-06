Ruszają rozgrywki tenisowej LOTTO SuperLIGI.

W tym roku rozgrywki toczone będą w formule ligi zamkniętej, a zgłoszone do nich zespoły w drodze losowania przydzielone zostały do dwóch grup. Już pierwsza seria spotkań powinna przynieść mnóstwo emocji.

Złotoryja sprawdzi mistrza - BAZALT ZTT Złotoryja – BKT Advantage Bielsko-Biała

Ciekawy pojedynek zapowiada się w Złotoryi, gdzie tamtejszy debiutant – BAZALT ZTT, zmierzy się z zeszłorocznym triumfatorem rozgrywek - BKT Advantage Bielsko-Biała. Przypomnijmy, że bielski klub to absolutny hegemon ligi. Przez dwa sezony zespół z południa Polski przegrał tylko jedno spotkanie, legitymując się bilansem 17-1. W grudniowym FINAL FOUR w półfinale wygrał z CKT Grodzisk Mazowiecki 4:1, a w finale pokonał OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 4:0. W zeszłym sezonie trzon zespołu stanowili zawodnicy i zawodniczki z Czech oraz Słowacji, m.in.: Tomasz Machac (Enea MVP LOTTO SuperLIGI), Jozef Kovalik, Jiri Vesely, Viktoria Hruncakova (Kuzmova), wsparci naszymi dwoma czołowymi tenisistkami - doświadczoną Katarzyną Kawą oraz utalentowaną Mają Chwalińska. Nowym nabytkiem BKT jest Paweł Juszczak (dawniej Ciaś), który w zeszłym roku występował w KT KUBALA Ustroń.

Gospodarze łatwo jednak skóry nie sprzedadzą. Gra na swoim obiekcie to duży atut klubu ze Złotoryi. W zeszłym sezonie każde spotkanie ligowe wypełniało tamtejsze trybuny do ostatniego miejsca, stając się prawdziwym tenisowym świętem. Liderem zespołu w zeszłym roku był Marcel Zieliński, który od niedawna reprezentuje Polskę, a wcześniej występował pod niemiecką flagą. Marcel pochodzi z rodziny z tenisowymi tradycjami. Jego ojciec przed laty grał w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Mocnymi punktami zespołu były nastoletnie Ewa Czapulak i Zuzanna Kubacha, które w Bytomiu na zeszłorocznych Narodowych Mistrzostwach Polski sięgnęły po brąz w grze podwójnej.

Bój ligowców - KS Górnik Bytom – CALISIA TENNIS TEAM Kalisz

Na brak emocji z pewnością nie będą narzekać kibice w Bytomiu. Tamtejszy Górnik podejmie aktualnego wicemistrza rozgrywek z Kalisza. Gospodarze to chyba największy pechowiec tenisowej ligi. Dwa lata z rzędu zespół ze Śląska kończył sezon zasadniczy na 5. miejscu, czyli pierwszym niepremiowanym awansem do FINAL FOUR. W zeszłym sezonie Górnik zakończył rundę zasadniczą z bilansem 4-3, takim samym jak ekipy z miejsc 2-4, ale zdobył od nich mniej punktów i nie wystąpił w turnieju mistrzów. W składzie drużyny z Bytomia w 2023 roku pojawiło się wielu internacjonałów. 19-letnia Czeszka Dominika Salkova zdobyła tytuł Enea MVP LOTTO SuperLIGI 2. kolejki. Mocnymi punktami zespołu byli też rodak Salkovej, Vit Kopriva, czy Łotyszka Darja Semenistaja. Z polskich zawodniczek i zawodników o sile zespołu decydowali w minionym sezonie: reprezentantka Polski w Billie Jean King Cup Weronika Falkowska, Martyn Pawelski czy Szymon Kielan.

Ich rywale przystąpią do obrony srebrnego medalu z poprzedniej edycji. Kaliszanie sezon zasadniczy ukończyli na trzecim miejscu z bilansem 4-3, uzyskując przepustkę do FINAL FOUR. A w nim skazywana na pożarcie drużyna z Wielkopolski odniosła sensacyjne zwycięstwo nad KT KUBALA Ustroń 4:3, dające jej awans do finału. W nim Kaliszanie musieli uznać wyższość BKT Advantage Bielsko-Biała (0:4).

Liderem zespołu był Piotr Matuszewski, jeden z najlepszych w kraju specjalistów od gry podwójnej, którego ojciec - Tomasz, był kapitanem OSAVI TENNIS TEAM Kalisz (pod taką nazwą zespół występował w zeszłym roku w rozgrywkach). Poza Piotrem w drużynie z Kalisza pierwsze skrzypce grali zawodnicy i zawodniczki z Czech, m.in.: Jiri Barnat, Petr Michnev, Julie Struplova czy Karolina Kubanova.

Trudny teren w Gdańsku - KT GAT Gdańsk – AZS TENIS Poznań

W swoim pierwszym spotkaniu w LOTTO Superlidze KT GAT Gdańsk będzie chciał udowodnić, że zeszłoroczny awans nie był dziełem przypadku. W zeszłym sezonie klub z Pomorza uplasował się na pierwszej pozycji w tabeli forBET 1.LIGI z bilansem 4-0. W ostatnim spotkaniu decydującym o bezpośrednim awansie gdańska ekipa przegrywała po grach singlowych kobiet z ZTT BAZALT Złotoryja 0:2, ale zdołała odwrócić losy pojedynku i wygrać go po mikście 4:3. Gdański zespół w sezonie 2023 stawiał na młodzież, wśród której brylowali: 19-letni Filip Pieczonka, który wygrał trzy spotkania z ZTT (gra pojedyncza, podwójna i mieszana), jego rówieśnik Maciej Kos czy zaledwie 17-letnia Hanna Koprowska.

„Akademicy” z Poznania również mają sporo do udowodnienia. W zeszłym sezonie jako jedyny zespół w rozgrywkach nie zaznali smaku ligowego zwycięstwa, ale to wcale nie oznacza, że byli łatwym rywalem dla innych. Trzy z siedmiu spotkań przegrali bowiem dopiero po mikście, w stosunku 3:4. W szerokim składzie AZS-u zgłoszona była do rozgrywek Magda Linette, ale z powodu napiętego kalendarza startów WTA nie zdołała przywdziać akademickich barw. W odróżnieniu od konkurentów "Akademicy" rywalizowali w lidze wyłącznie w krajowym składzie, stawiając na młodych zawodników oraz swoich wychowanków. Jednym z nich jest Marcel Kamrowski, który w 6. kolejce LOTTO SuperLIGI zdołał pokonać w trzech setach "2" rakietę w kraju - Maksa Kaśnikowskiego z CKT Grodzisk Mazowiecki.

Pojedynek debiutantów - KT ROYAL Zielona Góra – PTP Łódź

W Zielonej Górze zmierzą się zespoły debiutujące w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zespół z województwa lubuskiego w zeszłym sezonie rywalizował na zapleczu LOTTO SuperLIGI, kończąc rundę zasadniczą na 4. miejscu z bilansem 1-3. KT ROYAL stawiał na krajowy skład, a możliwość zaprezentowania się szerszej publice otrzymali m.in.: Julia Oczachowska, Zofia Dziewięcka, Dawid Wiśniewski czy Filip Bojko. Ważny punktem zespołu był rywalizujący w grze podwójnej, doświadczony i utytułowany Radosław Nijaki, uczestnik wielkoszlemowych turniejów w Paryżu (Roland Garros), Londynie (Wimbledon) i Nowym Jorku (US Open). Radek to dwukrotny Narodowy

Mistrz Polski mężczyzn w singlu, reprezentant Polski w rozgrywkach Pucharu Davisa oraz Uniwersjady.

W tym sezonie Nijaki zagra w barwach najbliższego rywala KT ROYAL, czyli PTP Łódź, który jest absolutnym debiutantem w rozgrywkach. PTP nie zamierza być jednak chłopcem do bicia, aspirując do miana czarnego konia rozgrywek. Potwierdzają to przeprowadzone transfery. Do zespołu dołączyli bowiem m.in.: znany na międzynarodowych arenach Czech Lukas Rosol, jego rodaczka Tereza Smitková, Paula Kania, młodszy brat Kamila Majrzchaka – Adam, czy urodzona w Rosji, ale posiadająca polskie obywatelstwo Waleria Olianowska.

Przypomnijmy, że w tym roku skrócono system rozgrywania spotkań ligowych. Toczone one będą do trzech wygranych meczów, co oznacza, że liczba wszystkich pojedynków nie przekroczy pięciu. Planowane są dwa mecze singlowe – jeden męski i jeden żeński, dwa mecze gry podwójnej – mężczyzn i kobiet, a jeśli to nie wystarczy do wyłonienia zwycięzcy, odbędzie się mecz gry mieszanej.

1. kolejka LOTTO SuperLIGI

8 czerwca (sobota)

KT GAT Gdańsk - AZS TENIS Poznań

9 czerwca (niedziela)

BAZALT ZTT Złotoryja - BKT Advantage Bielsko-Biała

KT ROYAL Zielona Góra - PTP Łódź

KS Górnik Bytom - CALISIA TENNIS TEAM Kalisz

Pauzują: WKS Grunwald Poznań i WKT MERA WARSZAWA

Informacja prasowa