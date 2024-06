Ogromny sukces! Kraków srebrny dla młodych Polaków

Zakończył się męski turniej VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa. W zawodach triumfowali Niemcy Sowa/Just. Polscy kibice nie mogli jednak narzekać. Turniej zakończył się fantastycznie dla młodej pary reprezentacji Polski - Jakub Krzemiński/Szymon Pietraszek. Na szyjach biało-czerwonych zawisły srebrne medale. To dla obu historyczny wynik.

Jakub Krzemiński i Szymon Pietraszek, mimo przegranego finału, w znakomitych humorach kończyli VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa. Pierwszy seniorski międzynarodowy medal “smakuje” wybornie.

Młodziutka polska para w niedzielę do południa okazała się lepsza niż poranna kawa. Ogromne emocje, zacięte starcie i finalny sukces dostarczyły wszystkim kibicom na trybunach, jak i przed telewizorami ogromną dawkę adrenaliny. Jakub Krzemiński i Szymon Pietraszek stoczyli fantastyczną walkę i po rewelacyjnej końcówce w tie-breaku pokonali bardzo dobrze spisujących się w Krakowie Belgów.

Bracia Vandecaveye byli o krok od wygranej, mieli piłki meczowe, ale to dużo młodsi biało-czerwoni wykazali się ogromnym opanowaniem nerwów. Niesieni dopingiem pełnych trybun postawili kropkę nad "i" bardzo dobrą zagrywką Szymona Pietraszka. Drugi półfinał był już szybszym widowiskiem. Swoją wyśmienitą formę potwierdzili reprezentanci Niemiec Sowa/Just i pokonali Włochów w dwóch setach.

Po krótkiej przerwie na aktywności dla kibiców, pokazowy mecz tenisa plażowego i mecz gwiazd rozpoczęła się walka o medale VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa. Włosi nie mogli zaliczyć niedzieli do udanych, ponieważ także w starciu o brąz schodzili z boiska pokonani. Belgowie mieli w tym meczu kryzysowy moment, ale poradzili sobie i triumfowali w tie-breaku.

Wszyscy oczekiwali na finałowe starcie, a wypełnione po brzegi trybuny żywiołowo dopingowały reprezentantów Polski. Spotkanie parze Krzemiński/Pietraszek nie wyszło już tak dobrze, jak to wcześniejsze, a Niemcy zdominowali boisko. Sowa/Just wygrali finał bardzo pewnie. To dla reprezentantów naszych zachodnich sąsiadów pierwszy złoty medal na arenie międzynarodowej.

Biało-czerwona para swoje zadanie na turniej VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa wykonała z dużą nawiązką. Srebrny medal w krakowskim turnieju to pierwszy tak duży sukces młodych Polaków i kolejny medal do puli zdobytych przez reprezentację Polski na arenie światowej.

Runda finałowa VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa:

półfinały:

Krzemiński/Pietraszek (POL) - Vandecaveye, Lo./Vandecaveye (BEL) 2:1 (21:18, 15:21, 19:17)

Sowa/Just (GER) - Alfieri/Andreatta, T. (ITA) 2:0 (21:15, 21:18)

mecz o 3. miejsce:

Vandecaveye, Lo./Vandecaveye (BEL) - Alfieri/Andreatta, T. (ITA) 2:1 (21:19, 19:21, 15:11)

finał:

Krzemiński/Pietraszek (POL) - Sowa/Just (GER) 0:2 (8:21, 13:21)

PAP