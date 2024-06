Wielki triumf, a teraz jeszcze to! WTA ogłasza ws. Świątek. Jest pięknie!

Iga Świątek znów jest królową Paryża. Polka po raz trzeci z rzędu, a czwarty w karierze wygrała French Open. To jednak nie koniec dobrych wieści dla raszynianki i jej kibiców. Wystarczy spojrzeć na najnowszy ranking WTA, aby humor był jeszcze lepszy.

Iga Świątek nie ma sobie równych na kortach Rolanda Garrosa. To właśnie tam, w 2020 roku, po raz pierwszy rozbłysła jej gwiazda. Niespodziewanie, w pandemicznym turnieju, pokonała wszystkie rywalki i została mistrzynią. Jej późniejszy rozwój był niesamowity, a teraz Polka to największa gwiazda kobiecego tenisa.

Do Paryża Świątek przyjeżdża jak po swoje. W tym roku również była uważana za główną faworytkę do triumfu i nie zawiodła tych oczekiwań. Na przestrzeni całego turnieju przegrała tylko jednego seta. Resztę meczów wygrała do zera - łącznie z wielkim finałem, w którym w 68 minut pokonała Jasmine Paolini.

Czwarty tytuł w Paryżu to jednak nie koniec świetnych wieści dla Świątek i jej kibiców. W poniedziałek, dwa dni po finale, ukazał się najnowszy ranking WTA. A tam - piękny obrazek!

Raszynianka, rzecz jasna, jest liderką, a ponadto zwiększyła przewagę nad głównymi rywalkami. Za jej plecami doszło do roszady - drugie miejsce na rzecz Coco Gauff straciła Aryna Sabalenka. Amerykanka traci teraz do Świątek 3707 punktów. Przewaga Polki nad Białorusinką to natomiast aż 3907 "oczek".

Światek zaczęła właśnie 107. tydzień na czele rankingu WTA i w zestawieniu wszech czasów zajmuje dziewiąte miejsce. Jeszcze w tym roku powinna jednak wyprzedzić ósmą Henin (117) i siódmą Australijkę Ashleigh Barty (121).