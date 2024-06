Polacy w doskonałej formie! Tak wygląda klasyfikacja medalowa ME

Pierwszy krążek dla naszej reprezentacji na tegorocznych mistrzostwach Europy zdobyła Pia Skrzyszowska. Polska lekkoatletka sięgnęłą po brąz w biegu na 100 metrów przez płotki i jednocześnie pobiła swój rekord życiowy. Chwilę później nie lada sensacji dokonał Michał Haratyk. Nasz kulomiot po sześciu latach wrócił na podium ME i zajął trzecie miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Fenomenalny rekord Natalii Kaczmarek na Stadio Olimpico! Srebro Anity Włodarczyk

W niedzielę nasi lekkoatleci dołożyli kolejne dwa krążki, tym razem z cenniejszych kruszców. Mistrzem Europy w rzucie młotem został Wojciech Nowicki. Polski młociarz rozpoczął konkurs od 78,61. W drugiej serii poprawił się na 80,14. W ostatnim rzucie mistrz olimpijski z Tokio posłał młot na 80,95, co jest jego najlepszym wynikiem w sezonie, i zapewnił sobie złoty medal. Nowicki trzeci raz z rzędu został mistrzem Europy. Triumfował też dwa lata temu w Monachium oraz w 2018 roku w Berlinie. W tej konkurencji brał udział również Paweł Fajdek, który zakończył rywalizację na szóstej pozycji.

Tego samego dnia odbył się finałowy bieg na 100 metrów. Ewa Swoboda uzyskała wynik 11,03 - tyle samo, co Włoszka Zaynab Dosso. Kolejność na podium musiała zostać ustalona na podstawie wideoweryfikacji. Po analizie okazało się, że o srebrnym krążku dla naszej reprezentantki zadecydowały cztery tysięczne sekundy.

Poniedziałek również zakończył się dwiema zdobyczami medalowymi. Natalia Kaczmarek czasem 48,98 poprawiła rekord Polski i zdobyła złoty medal w biegu na 400 m. Poprzedni rekord naszego kraju od 1976 roku należał do Ireny Szewińskiej i wynosił 49,28. Do złota Kaczmarek srebro dołożyła Anita Włodarczyk. Nasza młociarka rzutem na 72,92 zapewniła sobie srebrny medal. Dla Włodarczyk jest to szósty medal ME w karierze. Polka ma w dorobku cztery złote, srebrny i brązowy.

Po czwartym dniu rywalizacji podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy Biało-Czerwoni mają na swoim koncie sześć medali - dwa złote, dwa srebrne i dwa brązowe. Taki dorobek daje im czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Na pierwszym miejscu znajdują się Włosi, na drugim Francuzi. Ostatnie miejsce na podium zajmują Brytyjczycy.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce (po poniedziałkowej rywalizacji)

1. Włochy 8 złotych – 6 srebrnych – 3 brązowe, razem 17

2. Francja 4 – 2 – 3, razem 9

3. Wielka Brytania 2 – 3 – 4, razem 9

4. Polska 2 – 2 – 2, razem 6

5. Szwajcaria 2 – 1 – 4, razem 7

6. Norwegia 2 – 1 – 0, razem 3

6. Irlandia 2 – 1 – 0, razem 3

8. Belgia 2 – 0 – 1, razem 3

9. Hiszpania 1 – 3 – 2, razem 6

10. Holandia 1 – 2 – 3, razem 6

Polsat Sport