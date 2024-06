Mistrzowie Polski z kolejnym transferem. "Jeden z najbardziej obiecujących"

Zaleszczyk jest wychowankiem Trefla Gdańsk, gdzie zaczął grać na etapie młodzika. Potem grał przez dwa lata w drużynie do lat 19., a w sezonie 2020/21 zadebiutował w PlusLidze. W ubiegłym sezonie 22-letni środkowy zdobył 93 punkty w tym 43 z ataku, 37 z bloku i 8 z zagrywki.

Głównym powodem, dla którego zdecydowałem się na podpisanie kontraktu z Jastrzębskim Węglem, było rozwijanie swojej kariery, wspinanie się po jej szczeblach jeszcze trochę wyżej. Wydaje mi się, że to będzie dla mnie dobry moment, żeby rozwijać się przyszłościowo, ale też, żeby już pokazać swoją wartość i dodać dużo od siebie, by pomóc w jak najlepszych wynikach w nadchodzącym sezonie – powiedział Jordan Zaleszczyk. Motywacja wtedy była podwójna ze względu na to, że Jastrzębski Węgiel to drużyna z absolutnego topu. Dobrze wszedłem w tamto spotkanie. Był to jeden z moich lepszych meczów, w których pokazałem się na boisku – powiedział Zaleszczyk w rozmowie z klubowymi mediami.

Z transferu młodego środkowego zadowolony jest również prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol.

- Jordan Zaleszczyk to jeden z najbardziej obiecujących zawodników swojego pokolenia na pozycji środkowego. Gracz młody, a już z pewnym doświadczeniem na parkietach PlusLigi. Chłopak ze świetnymi warunkami fizycznymi i dynamiką. Do tego pewny siebie na boisku, grający bez kompleksów wobec bardziej utytułowanych rywali, co pokazał w tegorocznym meczu z nami w Gdańsku. Wierzę, że jest to przyszłość naszego Klubu, ale i polskiej siatkówki. Bardzo się cieszę z jego pozyskania - zaznaczył Gorol.

