AC Milan ma nowego trenera. Ostatnio pracował we Francji

AC Milan oficjalnie poinformował, że nowym trenerem klubu od sezonu 2024/25 będzie Paulo Fonseca. Związał się on umową do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o rok. Portugalczyk przez ostatnie dwa lata prowadził francuski Lille.

Fonseca wraca do Serie A. Od 2019 do 2021 roku pracował w AS Roma. Z ekipą ze stolicy zajął piąte i siódme miejsce w lidze włoskiej oraz doszedł do półfinału Ligi Europy. Wcześniej trenował także Szachtara Donieck, FC Porto, Pacos de Ferreira i Sporting Braga.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Karol Świderski zagra na Euro? Piłkarz zabrał głos

W swojej trenerskiej karierze sięgnął po dziewięć trofeów, w tym aż siedem z Szachtarem. Ponadto z Bragą zdobył Puchar, a z Porto - Superpuchar Portugalii.

Milan w ostatnim sezonie zajął drugie miejsce w Serie A z 19-punktową stratą do lokalnego rywala - Interu. Dotychczasowym trenerem "Rossonerich" był Stefano Pioli, który pracował na San Siro od 2019 roku i w sezonie 2021/22 zdobył z Milanem mistrzostwo Włoch.

- Przede wszystkim chcę podziękować Stefano Piolemu w imieniu całego klubu. Zasługuje na wszystkie komplementy. Nowym trenerem będzie Paulo Fonseca - ogłosił Zlatan Ibrahimovic na konferencji prasowej w ośrodku treningowym Milanello.

- Dokładnie się nad tym zastanowiliśmy, wybraliśmy go ze względu na jego tożsamość i to, w jaki sposób zespół będzie grał: ofensywnie i dominująco. Chcieliśmy wnieść coś nowego po pięciu latach. Z tymi zawodnikami, Fonseca będzie właściwym człowiekiem. Jesteśmy bardzo pewni siebie i bardzo w to wierzymy - uzasadnił były piłkarz.

Były reprezentant Szwecji po zakończeniu kariery piłkarskiej został działaczem Milanu.

JŻ, PAP