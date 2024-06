Ogłaszają hit! Milik wraca do Ekstraklasy

Górnik Zabrze ogłosił w czwartkowe przedpołudnie ważną wiadomość. Do klubu powraca Łukasz Milik, który obejmie funkcję dyrektora sportowego. Poprzednio piastował to stanowisko od lutego do listopada poprzedniego roku.

Łukasz Milik doskonale zna Górnika Zabrze. Pracę w tym klubie rozpoczął w 2011 roku. Po dwóch latach dołączył do nowo powstającej wówczas akademii. W jej strukturach odnalazł się na tyle dobrze, że został następnie jej dyrektorem. Z akademią Milik pożegnał się w 2023 roku, kiedy został powołany na stanowisko dyrektora sportowego pierwszej drużyny. Tę funkcję pełnił od lutego do listopada.

W trakcie pierwszego zimowego okna transferowego Milik sprowadził do Górnika m. in. Damiana Rasaka. W letnim oknie, a zarazem pierwszym, w którym od początku odpowiadał za transfery klubu, zespół został wzmocniony takimi piłkarzami, jak: Lawrence Ennali, Adrian Kapralik, Kryspin Szcześniak, Kamil Lukoszek czy Szymon Czyż. Wtedy też Górnik sprzedał Szymona Włodarczyka do SK Sturm Graz i Richarda Jensena do Aberdeen FC.



Po kilku miesiącach rozbratu Milik wraca do Górnika. W czwartkowe popołudnie klub ogłosił, że dyrektor podpisał nową umowę.