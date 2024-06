Gdzie obejrzeć mecz Polska - Dominikana w Lidze Narodów?

Liga Narodów nie zwalnia tempa. Polskie siatkarki w swoim kolejnym meczu zmierzą się z Dominikankami. Kiedy mecz Polska - Dominikana? Gdzie obejrzeć? Kto wygra? Transmisja spotkania w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Polskie siatkarki w spotkaniu z Brazylijkami poniosły pierwszą porażkę podczas tegorocznej Ligi Narodów. Biało-Czerwone nie miały szans w starciu ze świetnie dysponowanymi rywalkami, na których czele stała nieomylna wręcz Gabi. Sił wystarczyło na wygranie pierwszej partii, a i w niej porażka była blisko.

ZOBACZ TAKŻE: Dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Trwa kapitalna seria w Lidze Narodów

Osiem zwycięstw i jedna porażka - to bilans zespołu Stefano Lavariniego. Biało-Czerwone na trzy mecze przed zakończeniem rywalizacji w Hongkongu już są pewne awansu do turnieju finałowego, który w dniach 20-23 czerwca odbędzie się w Bangkoku. To jednak nie znaczy, że zamierzają odpuszczać.

Bez nadziei na awans są już praktycznie następne rywalki Polek. Zespół z Ameryki Środkowej wygrał zaledwie trzy mecze, przegrywając aż sześć. Zajmują 10. miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów. Do miejsca premiowanego awansem tracą drugie tyle, tak więc ich szanse są już tylko matematyczne.

W ostatnim spotkaniu Dominikanki przegrały z Turcją. Wcześniej poradziły sobie jednak całkiem dobrze. Były zdecydowanie lepsze od Niemek, które pokonały w czterech setach.

Transmisja meczu Polska Dominikana w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 10:50. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 10:00 w Polsacie Sport 1.