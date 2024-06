​Największe polskie i światowe gwiazdy walczą w Sopocie

Na sopockim Hipodromie zawodnicy startują w dwóch kategoriach międzynarodowych: CSIO4* oraz CSI1*. Spośród 11 konkursów w aż czterech walka toczy się również o punkty do światowego rankingu Longines, a pula nagród w tegorocznej edycji wynosi ponad 1 000 000 złotych!

W CSIO4* Sopot Horse Show 2024 zobaczymy całą plejadę gwiazd polskiego i światowego jeździectwa. W piątkowym Pucharze Narodów wystartują między innymi Belgowie (trzykrotni triumfatorzy sopockich zawodów) i Austriacy, brązowi medaliści mistrzostw Europy 2023, którzy przyjechali do Polski wyjątkowo mocnym składem, z trójką zawodników z pierwszej setki światowego rankingu, w tym plasującym się na 5. miejscu Maksem Kuehnerem!

Jan Vinckier, trener polskiej kadry narodowej, powołał na sopockie zawody Dawida Kubiaka, Marka Lewickiego, Cassandre Orschel, Michała Tyszko i Michała Ziębickiego. Biało-Czerwoni będą chcieli nawiązać do sukcesów sprzed 10 lat, kiedy to zajęli w Sopocie bardzo wysokie 2. miejsce, a ubiegłotygodniowe zawody w norweskim Drammen, gdzie nasi reprezentanci wygrali konkurs Pucharu Narodów, dają nadzieję na walkę o podium również na Hipodromie Sopot.

Na tym oczywiście nie koniec wielkich nazwisk. Swoją obecność w Polsce potwierdzili bowiem ubiegłoroczny triumfator konkursu Grand Prix, Belg Koen Vereecke, mistrz Europy z 2021 roku Niemiec Andre Thieme, a także najlepsi spośród Biało-Czerwonych, z mistrzem Polski Tomaszem Miśkiewiczem, halowym mistrzem kraju Adamem Nicponiem i najbardziej utytułowanym polskim zawodnikiem Jarosławem Skrzyczyńskim na czele.

Fani jeździectwa nie mogli sobie wymarzyć lepszego startu zawodów, gdyż już w czwartek mogliśmy usłyszeć „Mazurka Dąbrowskiego”! Jacek Muraczewski na klaczy Aria, pokonał parkur bezbłędnie, drugie miejsce wywalczyła Natalia Sibińska dosiadająca konia Jambo, natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się Cassandra Orschel i Anny CS. W kolejnym konkursie na wyłonienie zwycięzcy musieliśmy czekać aż do ostatniego zawodnika: Adam Nicpoń na ogierze Kravitz, dzięki płynnej jeździe od celowników startowych po metę, uzyskał czas o 1,47 sekundy lepszy od reprezentanta Wielkiej Brytanii, Marka Edwardsa. Podium konkursu o puchar Pomorskiego Związku Jeździeckiego uzupełniła zaś Zuzanna Hana na klaczy Barborka.

Do startu w trzecim konkursie dnia, a pierwszego w ramach CSIO4*, rozgrywanego o Puchar Golden Tulip Gdańsk, pod patronatem KadraSkoki, zapisało się aż 76 par. Mimo olbrzymiej konkurencji najwyższy stopień podium wywalczył Dominik Słodczyk. Pokonał on tym samym Mistrza Europy z 2021 roku - Andrego Thieme z Niemiec, który na podium uplasował się tuż za nim. Trzecie miejsce zajęła dobrze znana sopockiej publiczności Aleksandra Kierznowska na klaczy Badorette, na której to wygrywała konkursy w Sopocie w zeszłym roku.

Dopełnieniem sopockich zmagań będzie sprawdzony już format CSIO Sopot Young Stars, w którym wystartuje 24 zawodników, wyłonionych na podstawie serii kwalifikacji, które odbywały się od stycznia w całej Polsce. Najmłodsi zawodnicy zmierzą się w konkursie przebieranym, drużynowym, a także w konkursie z oceną stylu jeźdźca, której dokonają wybrani zawodnicy z CSIO4*.

Zmagania na Hipodromie Sopot potrwają do niedzieli (16 czerwca), a transmisje będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Piątkowe zmagania już od godziny 14.45 w Polsacie Sport 1.