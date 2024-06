Powrót byłej reprezentantki Polski! Znana siatkarka znów zagra w Łodzi

Grot Budowlani Łódź skompletowali obsadę przyjmujących na sezon 2024/25. Do drużyny dołączyła Aleksandra Wójcik. Doświadczona siatkarka wróciła do Łodzi – przed laty reprezentowała barwy ŁKS Commercecon.

Aleksandra Wójcik (rocznik 1994) gra na pozycji przyjmującej. Siatkarską karierę rozpoczynała w MKS Świdnica, z którego trafiła do SMS PZPS Sosnowiec. Później występowała w klubach Legionovia Legionowo (2013–16), Polski Cukier Muszynianka Muszyna (2016–18), ŁKS Commercecon Łódź (2018–21), E. Leclerc Moya Radomka Radom (2021–22) i Energa MKS Kalisz (2022–23). W poprzednim sezonie grała na Węgrzech, w drużynie Szent Benedek RA.

Doświadczona zawodniczka rozegrała do tej pory dziesięć sezonów w ekstraklasie siatkarek. Rozegrała w niej 258 meczów, w których zdobyła 2274 punkty. Największe sukcesy odniosła w barwach ŁKS Commercecon – mistrzostwo Polski (2019) oraz dwa brązowe medale (2020, 2021). W 2012 zadebiutowała w reprezentacji Polski, w której po raz ostatni do tej pory zagrała w 2020 roku.

– Bardzo się cieszę, że wracam do Łodzi. Mam z tym miastem dużo wspaniałych wspomnień, a teraz czas na nowe z zespołem Budowlanych. Cieszę się, że będę częścią naprawdę mocnego i wyrównanego zespołu. Dam z siebie wszystko by razem z Budowlanymi odnieść w tym sezonie sukces. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie nowego sezonu i wspólne emocje. Do zobaczenia na hali! – powiedziała Aleksandra Wójcik, cytowana przez stronę budowlanilodz.pl.

Aleksandra Wójcik – siatkarka Grot Budowlanych Łódź Zobacz galerię

– Cieszę się, że Ola wraca do polskiej ligi i zagra w naszym klubie. To doświadczona siatkarka i wierzę, że to zaowocuje w trakcie rozgrywek. Na przyjęciu zapowiada się ciekawa rywalizacja - połączenie młodości z doświadczeniem – zaznaczył prezes klubu Marcin Chudzik.

Grot Budowlani Łódź skompletowali obsadę przyjmujących. Na tej pozycji w sezonie Tauron Ligi 2024/25 zagrają: Jelena Blagojević, Paulina Damaske, Karolina Drużkowska oraz Aleksandra Wójcik.