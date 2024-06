Słodko-gorzki turniej w Bratysławie dla reprezentacji Polski w koszykówce 3x3

Reprezentacja Polski koszykarek 3x3 wywalczyła w Bratysławie awans do sierpniowych mistrzostw Europy pokonując w półfinale Litwinki 14:13. Biało-Czerwonym nie udało się zdobyć biletu do Wiednia, po tym jak przegrali w półfinale ze Szwajcarami 14:22.

Awans do turnieju finałowego uzyskali zwycięzcy półfinałów zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn. Oprócz Polek także Ukrainki, a wśród mężczyzn Niemcy i Szwajcarzy.

Spotkanie z Litwinkami było wyrównane, ale podopieczne trenerki Edyty Koryzny miały niewielką przewagę. Prowadziły 13:11 na półtorej minuty przed upływem 10 minut, ale rywalki doprowadziły do remisu 13:13. Decydujący punkt uzyskała Anna Pawłowska na 18 sekund przed końcem i tę minimalną zaliczkę polskiej drużynie udało się utrzymać do końca.

Punkty zdobyły: Pawłowska 6, Weronika Telenga 3, Aleksandra Zięmborska 3, Aldona Morawiec 2.

Wcześniej grupie B biało-czerwone, rozstawione z numerem 2 w Bratysławie, pokonały Estonki 13:9 i Turczynki 22:14, ale uległy Ukrainkom 12:16. Zajęły drugie miejsce w tabeli i musiały zagrać baraż o półfinał - pokonały w nim Szwajcarki 21:8. W kadrze zabrakło jednej z liderek Marissy Kastanek, która dostała wolne po sezonie ligowym oraz turniejach eliminacyjnych do igrzysk olimpijskich (Polki nie awansowały do Paryża) i poleciała do rodziny do USA.

Koszykarze, którzy wywalczyli w maju w Debreczynie, ale w innym składzie, awans na igrzyska w Paryżu, ulegli wyraźnie Szwajcarom 14:22. Punkty zdobyli: olimpijczyk z Tokio Przemysław Zamojski - 10 (tylko in wystąpił w Debreczynie), Dominik Grudziński 3, Michał Samsonowicz 1, a Grzegorz Kamiński zakończył mecz bez punktu.

Biało-Czerwoni, prowadzeni przez trenera Piotra Renkiela, w grupie pokonali po dogrywce Turków 19:18 oraz Estończyków 20:16 i przegrali z Niemcami 17:21. Mimo to rozstawieni w turnieju w Bratysławie z numerem 3 Polacy awansowali bezpośrednio do półfinału, w którym musieli uznać wyższość Szwajcarów.

Pozostali Polacy z Debreczyna: Adrian Bogucki i Michał Sokołowski trenują z reprezentacją trenera Igora Milicica we Wrocławiu, przygotowując się do kwalifikacji olimpijskich w 5x5 w Walencji (3-7 lipca). Czwarty koszykarz z Debreczyna - Filip Matczak leczy uraz.

Mistrzostwa Europy odbędą się 22 - 25 sierpnia w Wiedniu. Przed rokiem biało-czerwonych - zespołu kobiet i mężczyzn zabrakło w czempionacie Starego Kontynentu w Jerozolimie.

