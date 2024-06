Poważne wzmocnienie Legii! Trzykrotny król strzelców przyleciał do Warszawy

Legia Warszawa zbroi się przed nadchodzącym sezonem. Jak informuje serwis Meczyki.pl, do stołecznego klubu dołączy Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk był w przeszłości trzykrotnie królem strzelców ligi szwajcarskiej.

Nsame europejską karierę zaczynał we Francji, a dokładnie w Angers. Największe sukcesy odnosił w Szwajcarii, a dokładnie w klubie BSC Young Boys, z którym pięć razy zdobył mistrzostwo kraju. Trzykrotnie był królem strzelców ligi. Łącznie w klubie z Berna strzelił 140 goli i zanotował 39 asyst.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa ogłosiła kolejny transfer. "Dołączyłem do największego klubu w Polsce"

W styczniu 2022 roku Kameruńczyk został wypożyczony do Venezii, a 2 lata później trafił do Como, z którym wywalczył awans do Serie A. W reprezentacji Kamerunu Nsame zaliczył 4 występy. Był w kadrze na mistrzostwa świata 2022, ale na boisku się nie pojawił.

W poniedziałek 17 czerwca 31-latek miał przejść testy medyczne w Legii. Klub z Warszawy zdecydował się na wypożyczenie z opcją wykupu.

IM, Polsat Sport