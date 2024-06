Los okazał się dość łaskawy dla zespołu Kazimierza Moskala. Ekipa z Podujeva uchodziła za jedną z najsłabszych spośród losowanych we wtorek drużyn. KF Llapi to aktualny wicemistrz Kosowa. Podopieczni Tahira Batatiny stracili siedem punktów do mistrza kraju, którym został FC Balkani.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 11 lipca w Kosowie. Natomiast do rewanżu dojdzie 18 lipca w Krakowie.

Przypomnijmy, że Wisła awansowała do eliminacji Ligi Europy za sprawą zwycięstwa w Fortuna Pucharze Polski. W finale na PGE Narodowym "Biała Gwiazda" pokonała po dogrywce Pogoń Szczecin. Zespół z Krakowa aktualnie występuje na zapleczu Ekstraklasy. Miniony sezon ukończył na 10. miejscu w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi.

