Kanały Polsat Sport pokażą mecze Wisły Kraków w eliminacjach europejskich pucharów.

Wisła Kraków to pierwszy polski klub, który w nowym sezonie piłkarskim rozpocznie walkę o europejskie puchary. Mecze Białej Gwiazdy o prawo reprezentowania naszego kraju w Europie będą transmitowane w kanałach sportowych Polsatu oraz w streamingu internetowym Polsat Box Go. Zdobywca Pucharu Polski walkę o podbój Starego Kontynentu rozpocznie 11 lipca.

Jako zdobywca Pucharu Polski, Wisła Kraków zapewniła sobie udział w eliminacjach Ligi Europy UEFA. Biała Gwiazda ma długą i bogatą historię występów na arenie europejskiej. Piłkarscy fani w Polsce do dziś wspominają m.in. ćwierćfinał Pucharu Europy Mistrzów Klubowych osiągnięty w 1979 roku za kadencji trenerskiej Oresta Lenczyka i z Adamem Nawałką w składzie czy pamiętne boje z Parmą, Schalke oraz Lazio w Pucharze UEFA w erze Henryka Kasperczaka i pokolenia tak świetnych polskich piłkarzy, jak m.in. Maciej Żurawski czy Kamil Kosowski.

Liga Europy, a może Liga Konferencji? Transmisje w kanałach Polsat Sport

Pierwszą przeszkodą na drodze Wisły Kraków do europejskich pucharów w sezonie 2024/2025 jest kosowski klub Llapi Podujeve. Mecze pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy odbędą się 11 lipca, a rewanże tydzień później – 18.07. Wszyscy kibice trzymają kciuki za awans Białej Gwiazdy, ale nawet niepowodzenie nie oznacza dla tego klubu definitywnego zakończenia przygody z europejskimi pucharami. Ewentualna porażka w eliminacjach LE sprawi, że Wisła Kraków dołączy do Śląska Wrocław i Legii Warszawa w walce o wejście do Ligi Konferencji UEFA. Fani zdobywcy Pucharu Polski mają więc zagwarantowane przynajmniej cztery mecze swoich ulubieńców na arenie europejskiej. Transmisje z domowych spotkań Białej Gwiazdy dostępne będą w kanałach Polsat Sport oraz streamingu internetowym Polsat Box Go, czyli tak samo jak w przypadku wspomnianych wcześniej spotkań Śląska i Legii w eliminacjach LKU.

Kanały Polsat Sport pokażą mecze polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów

W poprzednich sezonach polskie kluby bardzo dobrze prezentowały się w Lidze Konferencji UEFA. O podtrzymanie tej passy w sezonie 2024/2025 powalczą Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Obydwa kluby eliminacje LKU rozpoczną od drugiej rundy eliminacji, co oznacza że swoje pierwsze mecze rozegrają 25 lipca, a rewanże 1 sierpnia. W gronie potencjalnych rywali Śląska znalazły się takie drużyny, jak uczestnik tegorocznej fazy pucharowej Champions League - FC Kopenhaga, ćwierćfinalista LKU sprzed roku - belgijski KAA Gent czy turecki Basaksehir FC, którego piłkarzem jest między innymi Reprezentant Polski - Krzysztof Piątek. Legia Warszawa może z kolei trafić na bułgarski CSKA 1948 Sofia, litewski Żalgiris Wilno czy luksemburski Dudelange FC. Spotkania trzeciej rundy eliminacji zaplanowane są na 8 i 15 sierpnia, a mecze kończących eliminacje play-offów odbędą się w dniach 22 i 29 sierpnia. O eliminacjach europejskich pucharów szeroko informuje portal Polsatsport.pl, na którym dostępne będą także pomeczowe skróty, wywiady i analizy.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.