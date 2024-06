Reprezentant Polski zmieni klub. Decyzja zapadła w trakcie zgrupowania

Po czterech latach spędzonych w Las Palmas koszykarz reprezentacji Polski AJ Slaughter odchodzi z zespołu Dreamland Gran Canaria - poinformował we wtorek klub hiszpańskiej ekstraklasy.

Slaughter przyczynił się do zdobycia jedynego w historii klubu Pucharu Europy. W maju 2023 roku drużyna z Wysp Kanaryjskich pokonała w finale rozgrywek Turk Telekom Ankara 71:67. Oprócz Slaughtera wystąpił w tym meczu drugi reprezentant Polski, Aleksander Balcerowski, obecnie zawodnik Panathinaikosu Ateny.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec serii, oto mistrzowie NBA. Napisali historię

Jak podkreślił klub, 36-letni Slaughter był jednym z najlepszych zawodników "żółtej drużyny" w ostatnich sezonach.

Slaughter i Balcerowski zostali powołani przez trenera Igora Milicica do wąskiej, 17-osobowej kadry, która będzie przygotowywać się do olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Walencji (2-7 lipca). Z tej grupy 12 zawodników zagra w Hiszpanii.

Zgrupowanie kadry rozpoczęło się w poniedziałek we Wrocławiu, a w czwartek reprezentacja wyleci do Grecji, gdzie w towarzyskim meczu zmierzy się gospodarzami, a następnie uda się do Chorwacji, gdzie zagra z tą ekipą oraz z Brazylią.

W trakcie przygotowań drużyna narodowa wystąpi także w Polsce - 28 czerwca w Katowicach zmierzy się z Nową Zelandią, a dzień później w Sosnowcu z Filipinami.

JŻ, PAP