Trener Igor Milicic do 13 koszykarzy zawęził skład reprezentacji Polski, która przygotowuje się do olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Walencji (2-7 lipca). We wtorek zakończyło się zgrupowanie we Wrocławiu. Drużynę czekają teraz mecze towarzyskie, w tym właśnie starcie z Grecją.

Na tym etapie Milicic zawęził skład do 13 zawodników. Postanowił podziękować świeżo upieczonym mistrzom kraju z Treflem Sopot Mikołajowi Witlińskiemu i Jarosławowi Zyskowskiemu, a także trenującym z kadrą Jakubowi Garbaczowi i Danielowi Gołębiowskiemu. Z kolei uczestnicy finałowej rywalizacji z Treflem Andrzej Mazurczak i Przemysław Żołnierewicz z Kinga Szczecin dołączą do drużyny już w Warszawie.

"Przed nami teraz etap sparingów. Najpierw zagramy w Grecji, następnie w Chorwacji, a na koniec zapraszam wszystkich do Katowic i Sosnowca. Nie możemy doczekać się kontaktu z naszymi kibicami. Na tym etapie musieliśmy zmniejszyć nasz skład. Zostajemy póki co w 13 osób. Chciałbym bardzo podziękować za udział w treningach Jakubowi Garbaczowi, Danielowi Gołębiowskiemu oraz pomagającemu nam Łukaszowi Kolendzie. Wykonali świetną pracę i na pewno dostaną szansę w przyszłości. Na zgrupowanie nie zdążyli dojechać Jarosław Zyskowski oraz Mikołaj Witliński, mam jednak nadzieję, że mistrzostwo Polski - którego serdecznie im gratuluję - zrekompensuje im nieobecność w kadrze. Rozmawiałem z nimi, obaj znają sytuację i wiedzą, że muszą pozostać w gotowości, bo skład na turniej kwalifikacyjny, a następnie skład na igrzyska olimpijskie to dwie różne historie" - zapewnił Milicic.

Z turnieju w Walencji (2-7 lipca) kwalifikację do igrzysk w Paryżu zdobędzie tylko jeden zespół.

Relacja live i wynik na żywo meczu Grecja - Polska od godziny 19.00 na Polsatsport.pl.

