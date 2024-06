Hajto nie wytrzymał. Leciały gromy. "Po co wydawać pieniądze"

Reprezentacja Polski jako pierwsza spośród wszystkich uczestników straciła szanse na awans do fazy pucharowej Euro. Podopieczni Michała Probierza przegrali 1:3 z Austrią, a remis Holandii z Francją sprawił, że niezależnie od wyników w trzeciej kolejce, nasza kadra pożegna się z turniejem. W programie Cafe Euro Cast Tomasz Hajto grzmiał na temat postawy polskich piłkarzy. - Zastanawiam się, po co wydawać pieniądze - wypalił wzburzony ekspert.

Reprezentacja Polski awansowała na Euro jako ostatnia i odpadła jako pierwsza. Po dwóch kolejkach "Orły" mają zerowy dorobek punktowy i choć fragmentami ich gra mogła się podobać, w ostatecznym rozrachunku była nieskuteczna.

ZOBACZ TAKŻE: Absurdalna wypowiedź Lewandowskiego? "Trochę tego nie rozumiem"



- Nie jestem zdenerwowany, powiedziałbym raczej, że jestem rozżalony. Dokładnie to, o czym rozmawialiśmy przez kilka ostatnich dni, stało się w meczu Polska - Austria - zaczął swój monolog w programie Cafe Euro Cast Tomasz Hajto.



Ekspert Polsatu Sport skrytykował reprezentację. Jego zdaniem drużyna nie zagrała zgodnie z założeniami. Pozwoliła za to Austriakom zademonstrować ich najważniejsze atuty.



- Zastanawiam się, po co wydawać pieniądze na analityków, na obserwacje, wyjazdy, rozpracowywanie przeciwników, skoro później w ogóle nie zwracamy na to uwagi. To, co widzieliśmy przeciwko Austrii, było abstrakcyjnym zderzeniem analizy z boiskową rzeczywistością - kontynuował Hajto.



Były kadrowicz dodał, że największe zastrzeżenia ma do formacji defensywnej. Jak powiedział - Wojciech Szczęsny dwoił się i troił, ale bez odpowiedniego wsparcia obrońców golkiper Juventusu skazany był na porażkę.



- Z taką obroną można zejść w trakcie meczu. Szczęsny nie jest Copperfieldem, nie będzie bronił regularnie karnych, sytuacji sam na sam i uderzeń z czwartego metra. Musiałby być chyba stworzony z gumy, żeby ratować tę reprezentację - argumentował Hajto.



W meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Polacy zagrają z Francją. To spotkanie zaplanowano na wtorek na godzinę 18:00.