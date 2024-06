Czas na starcie z Kubą w Lidze Narodów siatkarzy. Czy Biało-Czerwoni zamkną rywalom drzwi do turnieju finałowego? Kiedy mecz Polska - Kuba? Gdzie obejrzeć? Kto wygra? Transmisja spotkania w TV4, Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

To będzie niezwykle ważny mecz, szczególnie dla Kubańczyków. Siatkarze z Ameryki Środkowej walczą o udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Póki co z dorobkiem 17 punktów plasują się na dziewiątym miejscu w rozgrywkach. Do ósmych Argentyńczyków tracą punkt.

Za ich plecami czyhają jednak Serbowie, którzy mają jedno "oczko" mniej, a do rozegrania jeszcze jeden mecz. Marko Podrascanin i spółka porażką z Polską mocno skomplikowali swoją sytuację. Co więcej obie te nacje walczą o ostatni bilet na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tu jednak szanse Kubańczyków są już bardzo małe.

Polacy mają już zapewniony udział zarówno w najważniejszej imprezie czterolecia, jak i w finałach Ligi Narodów. Decydujące mecze tego drugiego odbędą się w dniach 27-30 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie, a siatkarze Nikoli Grbicia wystąpią w roli gospodarzy.

Ale i bez tego Biało-Czerwoni nie mieliby problemów z zakwalifikowaniem się do decydującej fazy. W turniejach kontynentalnych wygrali dziewięć spotkań, ponosząc przy tym tylko dwie porażki - ze Słowenią i Brazylią. Z 26 punktami są liderami Ligi Narodów.

Czy tym zwycięstwem Polacy przypieczętują zwycięstwo? A może Kubańczycy rzutem na taśmę wywalczą awans do łódzkich finałów?

Kiedy mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska - Kuba w TV4, Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:50.