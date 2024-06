Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny Wimbledon. Zanim na trawiaste korty wyjdą tenisiści i tenisistki ze ścisłej światowej czołówki, odbędzie się turniej kwalifikacyjny. Gdzie obejrzeć kwalifikacje Wimbledonu? Transmisja w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

W poniedziałek rywalizację rozpoczną panowie. Tenisiści powalczą o 16 miejsc premiowanych występem w wielkoszlemowym turnieju na kortach Wimbledonu. Wśród najbardziej znanych nazwisk na liście startujących znajdują się m.in. Daniel Elahi Galan, David Goffin, Richard Gasquet, Diego Schwartzman czy niedawny rywal Huberta Hurkacza James Duckworth.

Zmagania wystartują o godzinie 12 i potrwają do wieczora. Wtedy poznamy pierwszych półfinalistów eliminacji.

Wimbledon 2024 ruszy 1 lipca i potrwa dwa tygodnie. Mistrzowskich tytułów będą bronili Carlos Alcaraz (wśród mężczyzn) i Marketa Vondrousova (wśród kobiet). Polscy kibice z pewnością liczą na udany występ Biało-Czerwonych. Hubert Hurkacz bardzo dobrze radzi sobie na kortach trawiastych. W 2021 roku dotarł do półfinału Wimbledonu. Natomiast Iga Świątek najdalej w brytyjskim turnieju zaszła do ćwierćfinału. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji.

Kwalifikacje Wimbledonu. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja kwalifikacji Wimbledonu w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o 12:00.

