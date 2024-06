Zmiany w rankingu FIVB, dotyczą także Polek. Tak wygląda klasyfikacja po LN

W niedzielę zakończyły się rozgrywki Ligi Narodów kobiet. Polki w meczu o trzecie miejsce pokonały Brazylijki i po raz drugi z rzędu stanęły na najniższym stopniu podium. Jak to wpłynęło na ich pozycję w rankingu FIVB?

W meczu o trzecie miejsce w Lidze Narodów siatkarek reprezentacja Polski pokonała 3:2 Brazylię. Spotkanie obfitowało w ogromne emocje, ale finalnie po wielkich nerwach to Polki mogły cieszyć się ze zwycięstwa. Po zakończeniu meczu finałowego nasze panie mogły z radością wskoczyć na najniższy stopień podium.

Co więcej, Biało-Czerwone zostały docenione nawet indywidualnie. Nagrodę dla najlepszej środkowej bloku turnieju otrzymała Agnieszka Korneluk. W całym turnieju zanotowała aż 36 bloków, co jest drugim najwyższym wynikiem wśród wszystkich zawodniczek.

Ligę Narodów wygrały Włoszki, które w finale były zdecydowanie lepsze od Japonek. W najlepszej trójce zabrakło ubiegłorocznych finalistek: Turczynek i Chinek. Oba zespoły odpadły z rozgrywek na etapie ćwierćfinału.

Jak końcowe wyniki wpłynęły na ranking FIVB? Liderkami zostały Włoszki, które jeszcze na początku tej edycji były dopiero piątą drużyną tego notowania. Za ich plecami plasują się rywalki Polek z meczu o trzecie miejsce - Brazylijki.

Jak zatem wygląda sytuacja naszych pań? Niestety porażka w półfinale kosztowała je sporo rankingowych punktów. W ogólnym rozrachunku po turnieju w Bangkoku zainkasowały ich tylko 3,5. To nie wystarczyło do wyprzedzenia trzecich Turczynek. Siatkarki Stefano Lavariniego tracą do nich 3,17 punktu i pozostaną czwarte miejsce.

Czołówka rankingu FIVB siatkarek:

1. Włochy 398,18 pkt

2. Brazylia 385,49 pkt

3. Turcja 368,56 pkt

4. Polska 365,39 pkt

5. USA 349, 10 pkt