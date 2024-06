Tak wyglądają olimpijskie koszyki. Polacy mogą trafić na potęgi!

Na igrzyskach wystąpi 12 drużyn męskich. Jako pierwsi udział mieli zapewniony gospodarze, czyli Francuzi. Do rozdysponowania pozostawało więc 11 przepustek. Sześć z nich przypadło tym drużynom, które najlepiej spisały się w turniejach eliminacyjnych w 2023 roku. To Polacy, Niemcy, Brazylijczycy, Amerykanie, Japończycy i Kanadyjczycy.

O pięć ostatnich biletów walczyli uczestnicy tegorocznej Ligi Narodów. Liczył się każdy mecz, bo o przyznaniu kwalifikacji decydowała pozycja w rankingu FIVB. Ostatecznie najwyżej uplasowali się Słoweńcy, Włosi, Argentyńczycy i Serbowie i to oni pojadą do Paryża. Do tego Egipcjanie jako najwyżej notowana reprezentacja z Afryki.



12 ekip zostało podzielonych na koszyki. Pierwszy z nich tworzą drużyny rozstawione - Francuzi, Polacy i Japończycy. To do nich dolosywane będą kolejne drużyny.

Koszyki przed losowaniem grup olimpijskiego turnieju siatkarskiego:

Pierwszy koszyk: Słowenia, Włochy, Stany Zjednoczone

Drugi koszyk: Brazylia, Argentyna, Kanada

Trzeci koszyk: Niemcy, Serbia, Egipt



Polacy, choć są rozstawieni, mogą więc trafić na potęgi już w fazie grupowej. W najgorszym scenariuszu "Biało-Czerwoni" zagraliby na przykład przeciwko Słoweńcom i Brazylijczykom na samym początku turnieju. Wszystko rozstrzygnie się w środę podczas losowania, które odbędzie się w Łodzi.