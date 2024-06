Magiera: Wszystko się może zdarzyć...

… gdy głowa pełna marzeń – śpiewała swego czasu Anita Lipnicka - i dokładnie to samo mogą sobie zaśpiewać siatkarki reprezentacji Polski przed najważniejsza sportową imprezą czterolecia, czyli Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Wiele mówi się, żeby nie narzucać presji na zespół, ani tym bardziej nie pompować balonika, ale przecież swoją postawą i dobrą grą siatkarki same sobie tę presję narzucają, a balonik – w tym przypadku raczej balon – już dawno został napompowany.

Reprezentacja Polski siatkarek po raz drugi w historii i po raz drugi z rzędu wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów. Stało się tak po pasjonujących i niezwykle energetycznych meczach w ćwierćfinale z potężną Turcją i w bezpośrednim starciu o miejsce z równie potężną Brazylią. W półfinale wyraźnie lepsze od Polek okazały się Włoszki, ale ich wyższość i przewaga nad naszym zespołem nie jest chyba tak duża, jak wyglądało to na boisku w Bangkoku, bo na półfinałową rywalizację wpływ miało dużo składowych włącznie z najważniejszą – praktycznie zerowym odpoczynkiem po wyczerpującym ćwierćfinale z Turcją.

Brązowy medal VNL reprezentacji Polski to ogromny sukces. I tutaj nie ma co więcej się rozwodzić w tym temacie. Tutaj trzeba podkreślić fakt, że z czwórki ubiegłorocznych finalistów, to Polki były jedyną drużyną, która ponownie znalazła się w elitarnym gronie drużyn rywalizujących w ścisłym Final Four. Amerykanki, Turczynki i Chinki były w Bangkoku w ósemce, ale ostatecznie znalazły się poza czwórką.



Drużyna spisała się na medal dosłownie i w przenośni, dlatego tez indywidualne cenzurki pozostawimy sobie na inny czas, choć z przyjemnością odnotujemy kilka faktów.



Agnieszka Korneluk trafiła do drużyny marzeń tegorocznej edycji jako najlepsza środkowa bloku. Brawo! Tutaj przypomnijmy, że Martyna Łukasik przed rokiem znalazła się w Top Six jako druga najlepsza przyjmująca finałowego turnieju.



Najlepszą libero finałowego turnieju została Japonka Kojima, ale to nasza Aleksandra Szczygłowska odnotowała najlepszy rezultat obronionych piłek. Olę śmiało można też uznać za odkrycie naszej kadry, bo w świetnym stylu zastąpiła nieobecną z powodów zdrowotnych Marię Stenzel i rywalizację o numer jeden na pozycji libero w kadrze wyniosła na absolutnie najwyższy możliwy poziom.



Wielką wygraną obecnego sezonu jest Natalia Mędrzyk, która wywalczyła sobie miejsce w podstawowym składzie pod nieobecność w drużynie w pierwszym turnieju w Antalyi Olivii Różański.



I jeszcze słowo o Martynie Czyrniańskiej. To nasz skarb. Najmłodsza zawodniczka w drużynie o potencjale i umiejętnościach porównywalnych z najlepszymi zawodniczkami występującymi na tej pozycji na świecie. Tutaj jednak mała dygresja – tak trochę pół żartem, pół serio, bo ogromną pracę musi wykonać nasz sztab – Martyna jest fenomenalna, kiedy wchodzi do gry z ławki. Teraz trzeba jedynie popracować, żeby równie fenomenalna była od początku gry.



O Stefano Lavarinim już kiedyś pisałem, że on tutaj odgrywa kluczową rolę i jest najważniejszy w tej układance. Nic się tutaj nie zmieniło. No może tylko tyle, że – tak jak powiedziała w wywiadzie po turnieju Joanna Wołosz – jest jeszcze magikiem.



Polki przed bezpośrednim przygotowaniem do Igrzysk Olimpijskich będą miały trochę czasu na regenerację oraz rozegrają towarzyski turniej w Mielcu. Rywalkami naszej drużyny będą Francuzki, Serbki i Dominikanki. Hala z pewnością będzie trzeszczeć w szwach. Nie może być inaczej. I tylko szkoda, że Lavarini z tej piętnastki, która była w Bangkoku plus Marii Stenzel, będzie musiał podziękować trzem dziewczynom, aby pozostawić ostateczną trzynastkę, która pojedzie do Paryża. I oby to był najsmutniejszy moment w tym sezonie reprezentacyjnym, który dotknie naszą drużynę. Wspaniałą drużynę polskich siatkarek.