"Orły" mogły zapewnić sobie wyjazd na najważniejszą imprezę czterolecia już w sobotnim meczu z Polską, ale trener Biało-Czerwonych Nikola Grbić - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - nie zamierzał ułatwiać rodakom zadania. Polacy wygrali 3:2, przez co Serbowie musieli aż do niedzieli drżeć o to, czy uda im się pojechać do Paryża. Różnica punktowa między nimi a Kubańczykami była na tyle mała, że w przypadku zwycięstwa Kuby nad Biało-Czerwonymi i porażki Serbów ze Słoweńcami to ekipa z Ameryki Północnej wywalczyłaby przepustkę na igrzyska.

Polscy siatkarze w niedzielnym starciu z Kubą nie zamierzali jednak kalkulować i rozbili rywali 3:0, dzięki czemu wynik wieczornego spotkania Serbia - Słowenia nie będzie miał dla "Orłów" większego znaczenia. Podopieczni trenera Igora Kolakovicia pojadą do Paryża na swój pierwszy turniej olimpijski od 2012 roku. Bałkańskie media prześcigają się w peanach na cześć trenera Polaków, Nikoli Grbicia, któremu - jak twierdzą - w ogromnej mierze zawdzięczają tę kwalifikację.

"Grbić wepchnął nas do Paryża. Reprezentacja Polski z Nikolą na ławce trenerskiej wygrała 3:0 z Kubą, jedynym rywalem Serbii w walce o miejsce na igrzyska, dzięki czemu nasza drużyna utrzymała bezpieczną przewagę punktową na liście rankingowej" - podaje serbski "Żurnal".

Bardzo podobnie sytuację z niedzieli (23 czerwca) opisuje dziennik "Kurir".

"Polska pokonała Kubę, wysyłając nas tym samym bezpośrednio do Paryża. Wybrańcy Nikoli Grbicia maksymalnie pomogli Niebieskim".

"Blic" podkreślił zaś, że wygrana Biało-Czerwonych z Kubańczykami nie powinna dziwić, gdyż Nikola Grbić wielokrotnie zapowiadał, że w każdym spotkaniu zamierza grać o pełną pulę.

"Wieczorny mecz Orłów ze Słowenią nie ma już znaczenia, bo Polska pokonała Kubę. Nikola Grbić pomógł w ten sposób naszej reprezentacji, ale legendarny siatkarz zapowiadał przecież, że wypuści na boisko najmocniejszy skład".

Dla reprezentacji Serbii igrzyska w Paryżu będą pierwszymi od 2012 roku. W Londynie ekipa z Bałkanów pożegnała się z turniejem już na fazie grupowej. "Orły" wyprzedziły jedynie Tunezję, oglądając plecy Niemiec, Rosji, Brazylii i USA.