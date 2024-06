Anglia i Słowenia staną naprzeciwko siebie we wtorkowym meczu Euro 2024. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Anglicy w pierwszym swoim meczu na tegorocznym czempionacie wygrali z reprezentacją Serbii 1:0. "Lwy Albionu" nie zachwyciły w pierwszej potyczce. Serbowie mieli swoje szanse, lecz ich nie wykorzystali. Bramka niezawodnego w tym sezonie Jude'a Bellinghama okazała się zbawienna. Z kolei w drugim spotkaniu grupy C podopieczni Garetha Southgate'a zremisowali 1:1 z Danią. Duńczycy postawili się faworyzowanej Anglii, jednak nie zdołali przechylić szali na swoją korzyść. W 18. minucie meczu na listę strzelców wpisał się Harry Kane, najskuteczniejszy strzelec w historii reprezentacji Anglii. Natomiast w 34. minucie wyrównanie zapewnił Morten Hjulmand. Pomocnik Sportingu Lizbonu wykorzystał podanie Victora Kristiansena.

Selekcjoner reprezentacji Anglii próbował tłumaczyć ten remis w niecodzienny sposób.



— Jako były obrońca mogę powiedzieć, że gra na takim boisku to wyzwanie. Nie jesteś do końca pewny swoich umiejętności, a jeden moment, jeden poślizg może kosztować wiele drużynę — skwitował Southgate.

Z kolei drużyna Słowenii spisuje się nadspodziewanie dobrze podczas tegorocznego EURO. W pierwszym spotkaniu zremisowała z Danią po zaciętym meczu 1:1. Natomiast w drugim starciu zmierzyła się z Serbią. Reprezentanci Słowenii długo prowadzili po trafieniu Zana Karnicnika, lecz dali się zaskoczyć w końcowych fragmentach meczu. Luka Jović, napastnik AC Milanu, wykorzystał ostatnią akcję w tamtym spotkaniu i z zimną krwią umieścił piłkę między słupkami bramki Jana Oblaka. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Spotkanie obu ekip zapowiada się naprawdę ciekawie. Słoweńcy plasują się obecnie na trzecim miejscu w tabeli grupy C. Po dwóch meczach mają dwa punkty na swoim koncie. Z kolei Anglicy zajmują pierwszą pozycję - do tej pory zgromadzili cztery "oczka" na turnieju w Niemczech. Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się ze sobą podczas kwalifikacji do mistrzostw świata w Rosji. Wówczas lepsi okazali się zawodnicy angielscy, którzy zwyciężyli tamto starcie 1:0. Spotkanie odbędzie się na stadionie w Kolonii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Anglia - Słowenia od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport