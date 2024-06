Zmiany w Jastrzębskim Węglu! Klub przekazał ważne informacje

Marcelo Mendez, który przedłużył kontrakt z Klubem na kolejny sezon. Współpracę z Jastrzębskim Węglem będą kontynuowali trzej jego asystenci: Henrique Furtado, Leszek Dejewski i Bogdan Szczebak. Drugi rok z rzędu statystykiem drużyny będzie syn trenera – Juan Mendez.

Zobacz także: Rewolucja w siatkarskim klubie. Polacy na wylocie!

Współpracę z drużyną z Jastrzębia-Zdroju zakończył natomiast po dwóch latach trener przygotowania motorycznego – Federico Baroni.

– Ten klub i to miasto na zawsze pozostaną w moim sercu. Z jednej strony mam na myśli sferę zawodową, to co wspólnie wypracowaliśmy, ale ważniejsza jest pamięć o ludziach, z którymi dzieliłem tutaj niesamowite momenty. Te kwestie są najważniejsze – powiedział Baroni, który wrócił do ojczyzny.

Jego miejsce zajmie 41-letni rodak Baroniego – Matias Koichi Rebelles, który obecnie odpowiada za przygotowanie motoryczne żeńskiej kadry Argentyny. W minionym sezonie ligowym pełnił tę rolę w zespole wicemistrza Rumunii, Arcada Galati. Wcześniej był zatrudniony w klubach z Kuwejtu, Kataru, młodzieżowych kadrach Argentyny U21, U19 i U17, a także w rodzimych klubach: Bolivar Voley, UNTREF Voley, Club Ciudad de Buenos Aires i Club de Amigos.

– Jestem z tego faktu bardzo szczęśliwy. Bycie członkiem sztabu jednej z najlepszych drużyn na świecie to zaszczyt i ogromna odpowiedzialność, a praca z graczami na najwyższym poziomie będzie wielkim, osobistym wyzwaniem. Jestem gotów pomóc zespołowi w sprostaniu wyzwaniom w nadchodzącym sezonie – zaznaczył Matias.

Z Jastrzębskim Węglem rozstali się również obaj fizjoterapeuci: Bartosz Celadyn i Korneliusz Osman.

Bartosz Celadyn pracował z pierwszym zespołem Jastrzębskiego Węgla od sezonu 2018/19, a wcześniej w klubowej Akademii Talentów. Był w sztabach: Ferdinando De Giorgiego, Roberto Santilliego, Slobodana Kovaca, Luke’a Reynoldsa, Andrei Gardiniego i Marcelo Mendeza. Korneliusz Osman pracował w klubie od sezonu 2020/21. Obaj świętowali z Jastrzębskim Węglem trzy tytuły mistrzowskie w PlusLidze wywalczone w latach: 2021, 2023 i 2024.

– Czuję ogromne przywiązanie do Klubu, do osób które tu pracują, do całego środowiska. Zawsze będę wracał na jastrzębską halę z dużym sentymentem – przyznał Bartosz Celadyn.

– Dziękuję bardzo obu naszym fizjoterapeutom – Bartkowi i Kornelowi, a także Federico za wykonaną pracę na rzecz naszego Klubu. Każdy z nich ma swój udział w sukcesach Jastrzębskiego Węgla z ostatnich lat. Na pewno zostaną przez nasz Klub dobrze zapamiętani. Życzę im powodzenia w dalszych etapach karier – powiedział prezes klubu Adam Gorol.

Nowym fizjoterapeutą w klubie zostanie 39-letni Adrian Brudnicki, absolwent katowickiej AWF, który przez ostatnie pięć lat był związany z MKS Będzin. Przed będzińskim klubem trzy lata spędził w GKS Katowice. Zanim trafił do klubów siatkarskich współpracował z reprezentacjami Polski kobiet i mężczyzn w boksie olimpijskim.

– Cieszę się, że dostałem taką propozycję. Dziękuję za zaufanie i zrobię wszystko, żeby nie zawieść – stwierdził nowy fizjoterapeuta Jastrzębskiego Węgla, który w sezonie 2023 był także w sztabie szkoleniowym Stefano Lavariniego w siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet.