Rewolucja w siatkarskim klubie. Polacy na wylocie!

Ekipa ze stolicy Rumunii nie może zaliczyć minionych rozgrywek do udanych. Drużyna dotarła co prawda do finału krajowego pucharu, w którym przegrała 1:3 z lokalnym rywalem, Rapidem Bukareszt, a także nie najgorzej zaprezentowała się na arenie europejskiej, docierając do ćwierćfinału Pucharu Challenge, w którym odpadła z późniejszym triumfatorem, Projektem Warszawa, ale w lidze rumuńskiej spisała się znacznie poniżej oczekiwań, kończąc sezon na 6. miejscu.

Władze klubu uznały ten wynik za daleki od oczekiwań i... rozpoczęły prawdziwą rewolucję kadrową. Jak poinformowała oficjalna strona Steauy, z drużyną pożegnało się aż dziewięciu (!) siatkarzy, w tym obaj grający w rumuńskiej ekipie Polacy.

"Nowy początek. Nasz zespół przystąpi do kolejnego sezonu ze zmienionym składem. Zanim ogłosimy nową kadrę, chcielibyśmy podziękować zawodnikom, którzy byli z nami w zakończonym niedawno sezonie i wspomogli klub w osiąganych wynikach. Zagraliśmy w finale Pucharu Rumunii i ćwierćfinale Challenge Cup, dlatego wielkie podziękowania dla Roberta Viibera, Wojciecha Sobali, Andreia Lazy, Simona Krajcovicia, Mircei Pety, Łukasza Wiesego, Philippa Kroissa, Gabriela Cherbeleaty i Bretta Wildmana. Wszystkim życzymy powodzenia w nowych projektach sportowych" - czytamy w komunikacie klubu.

Przyjmujący Łukasz Wiese trafił do Steauy Bukareszt przed sezonem 2023/2024 z czeskiego VK CEZ Karlovarsko, z którym sięgnął po dwa mistrzostwa i dwa Superpuchary Czech. Środkowy Wojciech Sobala do Rumunii przeszedł bezpośrednio z polskiej ligi, z LUK-u Lublin, w 2022 roku. Z ekipą z Bukaresztu sięgnął w sezonie 2022/2023 po wicemistrzostwo kraju.