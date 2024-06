Czołowy siatkarz reprezentacji Polski podjął decyzję w sprawie przyszłości. Gdzie zagra?

Mateusz Bieniek przygotowuje się obecnie do ostatniego turnieju fazy grupowej Ligi Narodów. W Lublanie rywalami Biało-Czerwonych będą Włosi, Argentyńczycy, Serbowie i Kubańczycy. Turniej finałowy odbędzie się w Łodzi, więc Polacy nie muszą martwić się o awans.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes siatkarskiej federacji nie wytrzymał! Ostre słowa o gwieździe

W sezonie reprezentacyjnym często ogłasza się transfery na rozgrywki ligowe. Tak robi się także w Zawierciu. Na oficjalnym profilu klubu w mediach społecznościowych poinformowano, że Mateusz Bieniek przedłużył kontrakt z zespołem na kolejny rok. Środkowy przeniósł się do ekipy wicemistrzów Polski latem 2023 roku i z miejsca został kapitanem.

Kapitan pozostaje na pokładzie! Mateusz Bieniek nadal w żółto-zielonych barwach 💛💚



Podsumowanie pierwszego sezonu Bienia jako Jurajskiego Rycerza w naszym tekście ℹ️🔗⤵️ pic.twitter.com/cDr3T9O5iq — Aluron CMC Warta Zawiercie 🏆 (@AluronCMC) June 12, 2024

- Niektórzy pewnie dziwili się, że Mateusz Bieniek został kapitanem od razu po przyjściu do naszego klubu, ale czas pokazał, że to była bardzo dobra decyzja. Świetnie odnalazł się w tej roli i pełnił ją z ogromnym zaangażowaniem. Poprowadził zespół do historycznych wyników i myślę że obie strony są bardzo zadowolone z pierwszego roku naszej współpracy, więc oczywistym było, że nie zamierzamy nic tutaj zmieniać - powiedział prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

Składy drużyn PlusLigi na sezon 2024/25. Potwierdzone transfery Zobacz galerię

To nie jedyne dobre informacje dla kibiców zespołu z Zawiercia. Ostatnio na przedłużenie kontraktu zdecydował się dotychczasowy szkoleniowiec - Michał Winiarski.