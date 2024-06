Wystarczyła jedna porażka. Spadek polskich siatkarek

Polki i Brazylijki przystępowały do spotkania z kompletem zwycięstw. Biało-czerwone w pierwszej partii zagrały znakomicie, świetną zmianę dała Martyna Czyrniańska, która dopiero pierwszy raz wystąpiła w tegorocznej edycji LN. Polska wygrała 25:22, lecz kolejne odsłony to był pokaz siły "Canarinhos", które są blisko wygrania fazy zasadniczej.

Przez tę porażkę Polki spadły z pierwszego miejsca w tabeli międzynarodowej rywalizacji. Teraz liderkami Ligi Narodów są Brazylijki, które na swoim koncie mają 25 punktów, czyli o jedno "oczko" więcej od podopiecznych Lavariniego.

Mimo porażki, biało-czerwone są już pewne udziału w turnieju finałowym, który w dniach 20-23 czerwca odbędzie się w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Wystąpi w nim siedem najlepszych zespołów po trzech turniejach oraz gospodarz zawodów.

Ostatnie mecze rundy zasadniczej Ligi Narodów to dla reprezentacji, które nie mają jeszcze kwalifikacji olimpijskiej szansa na uzyskanie punktów do międzynarodowego rankingu. To zestawienie będzie podstawą do wyłonienia pozostałych uczestników igrzysk. Jedno miejsce w ramach zasady parytetów kontynentów otrzyma Afryka, której przedstawiciel nie uczestniczy w rozgrywkach. Po środowych pojedynkach najbliżej uzyskania biletu do Paryża są Włochy, Japonia, Chiny i Holandia.

Polsat Sport, PAP