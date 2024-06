Stefano Lavarini odchodzi! Ogłosili to w trakcie meczu polskich siatkarek

To już pewne. Stefano Lavarini przestał pełnić funkcję szkoleniowca Fenerbahce Opet Stambuł. Co dalej z przyszłością trenera reprezentacji Polski? Prawdopodobnie obejmie jedną z najlepszych włoskich drużyn.

Włoski szkoleniowiec prowadził tureckiego giganta przez rok. Pod jego skrzydłami zespół, w którym na co dzień występuje Magdalena Stysiak, wywalczył mistrzostwo i Puchar Turcji, a także zajął trzecie miejsce w Lidze Mistrzyń. Dla spragnionych zwycięstwa w europejskich rozgrywkach włodarzy decydująca miała się okazać właśnie porażka w półfinale LM.

"Rozstaliśmy się ze Stefano Lavarinim, który w sezonie 2023-24 pełnił funkcję głównego trenera kobiecej drużyny siatkarskiej Fenerbahçe Opet. Chcielibyśmy podziękować za wszystkie jego dotychczasowe wysiłki; życzymy mu sukcesów w przyszłej karierze" - napisano na oficjalnym profilu klubu w mediach społecznościowych.

Co dalej z przyszłością klubową Włocha? Jak donoszą media z Półwyspu Apenińskiego, w nadchodzącym sezonie ma on objąć Allianz Vero Volley Milano. To właśnie z tym zespołem Fenerbahce przegrało w walce o finał Ligi Mistrzyń. Finalnie zawodniczki z Mediolanu zajęły w nim drugie miejsce po porażce z Imoco Volley Conegliano, w którym od lat występuje Joanna Wołosz.

Lavarini jest także selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą - jak dotąd - świetnie szło mu w Lidze Narodów. W środę Biało-Czerwone poniosły pierwszą porażkę w całym turnieju. Uległy 1:3 siatkarkom z Brazylii. Ta porażka kosztowała je utratę pozycję liderek w tych rozgrywkach.