TT Assen - kontraktowy zawrót głowy

Wszystko zaczęło się od Jorge Martina, który przesiądzie się na Aprilię w sezonie 2025. Lider ewidentnie czuje się niedoceniony przez Ducati, które kolejny raz podjęło decyzję o wyborze innego zawodnika do ekipy fabrycznej. Dwa lata temu był to Enea Bastianini, w przyszłym to Marc Marquez będzie towarzyszył Pecco Bagnaii. Takie zmiany spowodowały, że Bastianini i Viñales musieli szukać miejsc. Herve Poncharal i ekipa Tech3 będzie domem dla Eneii i Mavericka. W miejsce tego ostatniego, w ekipie fabrycznej Aprilli w sezonie 2025, jeździć będzie Marco Bezzecchi. Włoch w zeszłym roku odrzucił propozycję przejścia do ekipy Pramac, jednak w tym sezonie nie mógł odrzucić szansy na jazdę na motocyklu fabrycznym z Noale.



W ten weekend zawodnicy zmierzą się na historycznym torze Assen, który zwykł gwarantować fantastyczne wyścigi i dawał nam okazję do przeżywania niesamowitych emocji. Co więcej w ten weekend na holenderskim torze walczyć będą zawodnicy Red Bull Rookies Cup, a wśród nich Milan Pawelec, którego ponownie zobaczymy na motocyklu.



Wszystkie wyścigi, kwalifikacje i treningi na Polsat Sport Premium 2 oraz 5, Polsatsport.pl i Polsat Box GO.