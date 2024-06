Zarówno biało-czerwoni, jak i ich niedzielny rywal do spotkania o brąz podejdą mocno rozczarowani sobotnimi porażkami. Obie ekipy mają jednak o co walczyć - Polacy, by zakończyć turniej zwycięstwem przed własną publicznością, a Słoweńcy, by zdobyć pierwszy medal LN w historii.

ZOBACZ TAKŻE: "Dlatego wygrali zasłużenie". Łukasz Kaczmarek skomentował mecz z Francją

- Mam nadzieję, że na tyle szybko wyciągniemy wnioski z porażki, że te elementy, które zawiodły, będą działały w ostatnim meczu - powiedział Jakub Kochanowski po pierwszym półfinale.

- Chcielibyśmy pożegnać się z kibicami i z Łodzią w fajny sposób, zwycięstwem. W sobotę dostarczyliśmy fanom wiele emocji. Myślę, że mecz oglądało się dobrze, szkoda, że dwa ostatnie punkty nie należały do nas, ale zrobimy wszystko, żeby na koniec cieszyć się z kibicami - zapowiedział środkowy.

Polacy nie obronią tytułu wywalczonego rok temu w Gdańsku, ale mogą wywalczyć piąty medal tych rozgrywek, trzeci brązowy. W swoim dorobku mają również jeden srebrny krążek. Odkąd prowadzi ich Nikola Grbic, czyli od 2022 roku, każdy turniej kończyli na podium.

Słowenia to dla nich jednak niewygodny rywal, z którym ponieśli jedną z dwóch porażek w fazie zasadniczej. W ostatnich latach często przegrywali też z tym zespołem w fazie pucharowej mistrzostw Europy. Ostatni raz miało to jednak miejsce trzy lata temu. Od tego czasu wydaje się, że przełamali już "klątwę Słowenii" - w zeszłym roku pokonali tę drużynę w półfinale europejskiego czempionatu.

W fazie pucharowej Ligi Narodów zespoły te mierzyły się raz. W 2021 roku w półfinale wygrali biało-czerwoni. Słoweńcy zakończyli wtedy rozgrywki na najwyższym do tej pory czwartym miejscu.

- Musimy ochłonąć, a później po prostu przygotować do kolejnego meczu. Tak będzie też podczas igrzysk olimpijskich, w każdym kolejnym spotkaniu ma się swoją szansę. To będzie intensywne starcie, okazja do pokazania charakteru tej drużyny - ocenił krótko trener Słowenii, znany także z polskiej ekstraklasy Gheorghe Cretu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.