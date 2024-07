Trzon reprezentacji Bahamów, klasyfikowanej na 57. miejscu w rakingu FIBA, stanowią trzej znani zawodnicy z ligi NBA: środkowy DeAndre Ayton (Portland Trail Blazers, średnia w lidze 16,7 pkt, 11,1 zb.) oraz obrońcy Buddy Hield (Philadelphia 76ers, 12,1 pkt, 2,8 as.) i Eric Gordon (Phoenix Suns, 11,0 pkt w 2,0 as.).

We wtorkowym meczu przeciwko Finom zdobyli odpowiednio 19, 24 i 16 punktów. Strzelecki talent objawił także 18-letni Valdez Edgecombe jr, występujący w lidze NCAA w Baylor University (byłej drużynie Jeremy'ego Sochana), zdobywając 20 pkt.

Weteran zespołu, 35-letni Gordon jest mistrzem świata z reprezentacją USA z 2010 roku. W barwach Bahamów gra na mocy specjalnego pozwolenia FIBA, jakie jej sekretarz generalny wydaje w "najlepszym interesie koszykówki" - na celu jest rozwój tej dyscypliny w danym kraju.

Obecność trzech gwiazdorów w składzie wystarczyła do osiągnięcia największego sukcesu w historii koszykówki na Bahamach - awansu do decydującego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, po zwycięstwie w sierpniu ub. roku w finałowym meczu amerykańskich prekwalifikacji z Argentyną 82:75 na jej terenie (ostatnia kwarta wygrana 23:12). Wcześniej karaibska reprezentacja pokonała w grupie Kubę i Argentynę oraz w półfinale Urugwaj.

Przed turniejem w Walencji drużyna amerykańskiego trenera Chrisa DeMarco, który na co dzień jest asystentem Steve'a Kerra w Golden State Warriors, wystąpiła w Pireusie w tradycyjnym turnieju o Puchar Akropolu, gdzie przegrała obydwa spotkania: z Czarnogórą 80:93 i Grecją 75:102, ale gwiazdorzy wykorzystywali byli w ograniczonym zakresie.

Przeciwko Finlandii pokazali jednak, że w meczach na serio potrafią wygrywać. Każdy z trójki zawodników NBA grał we wtorek ponad 32 minut, Edgecombe niewiele mniej (28.30). Pytaniem jest, jak fizycznie wytrzymają intensywny wysiłek dzień po dniu.

"Jeszcze nie skończyliśmy tu swojej pracy. Celem jest odpowiednie podejście do każdego meczu. Wiemy, że nie ma znaczenia, jak wygląda skład, ponieważ każdy zespół można pokonać" - mówił Hield po spotkaniu z Finlandią.

Koszykarze Bahamów nigdy dotychczas nie grali w igrzyskach olimpijskich ani w mistrzostwach świata. Ich spotkanie z Polską będzie pierwszą w historii rywalizacją tych reprezentacji o punkty.

Początek meczu w Pavello Fonteta de Sant Luis o godz. 17.30. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

PAP