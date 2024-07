Polki za burtą Wimbledonu. Odpadły już w pierwszej rundzie

Pierwszy set tego starcia nie rozpoczął się dobrze dla polskiego duetu. Fręch i Kawa zostały przełamane już w trzecim gemie. Następnie Biało-Czerwone próbowały jeszcze wrócić do gry, ale rywalki okazały się zbyt mocne. Ostatecznie Danilina i Xu wygrały tę odsłonę meczu, tracąc w tym czasie cztery gemy.

Drugi set był już znacznie lepszy dla Polek. Duet Fręch-Kawa już na starcie przełamał przeciwniczki (2:0). Mimo to Kazaszka i Chinka nie zamierzały się tak łatwo poddać. Już po chwili wygrały gema przy serwisie rywalek i doprowadziły do wyrównania (2:2). W tej odsłonie kibice nie mogli narzekać na brak emocji. W sumie zobaczyli bowiem aż pięć przełamań. Finalnie do Polki przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając seta 6:4.

Ostatnia odsłona tego starcia była bardzo wyrównana. Obie pary bardzo dobrze prezentowały się na korcie. Zarówno Polki, jak i Kazaszka z Chinką bez większych problemów broniły swoich gemów serwisowych. Przez to o wyniku spotkania musiał zadecydować super tie-break. Chłodniejszą głowę zachowały Danilina i Xu, które wygrały dodatkową partię 10-6.